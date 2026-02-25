गरीब महिला के साथ रेप की कोशिश करने लगा शख्स, विरोध के बाद पत्थर से कुचला, हुई मौत

Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के मुकापेरे इलाके में एक भिखारी महिला की बेरहमी से हत्या किए जाने की घटना ने शहर को झकझोर कर रख दिया है. जानकारी के मुताबिक, कल सुबह राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया कि एक महिला खून से लथपथ और बेहोश पड़ी हुई है. मौके पर पहुंची जे.जे. नगर पुलिस ने महिला को तुरंत इलाज के लिए किलपौक सरकारी अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने पुष्टि की कि महिला की मौत पहले ही हो चुकी थी.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक महिला उसी इलाके में रोज़ कचरा इकट्ठा करके और भीख मांगकर जीवन यापन करती थी. चूंकि उसका कोई स्थायी निवास नहीं था, इसलिए वह प्लेटफॉर्म पर ही सोती थी.

आरोपी ने महिला के सिर और चेहरे पर हमला किया

घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर पुलिस ने एक युवक को बेहोश अवस्था में पाया. जांच में यह सामने आया कि यह युवक मदुरै जिले का रहने वाला शेख है, जो मुकप्पुरम ईस्ट के चर्च रोड इलाके में रहता है और प्लंबिंग जैसे छोटे-मोटे काम करके अपनी गुज़ारा करता है. बताया गया कि वह शराब पीता है और पिछले कुछ दिनों से महिला को प्लेटफॉर्म पर अकेले सोते हुए देख रहा था.

पुलिस पूछताछ में शेख ने यह स्वीकार किया कि घटना वाले दिन उसने महिला से बातचीत करने की कोशिश की और उसके साथ रेप का प्रयास किया. महिला ने विरोध किया और चिल्लाई. डर के मारे कि किसी ने देखा तो उसकी बेइज्जती होगी, शेख ने पास रखे पत्थर से महिला के सिर और चेहरे पर हमला किया. महिला खून से लथपथ होकर मौके पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई. इसके बाद आरोपी नशे में थोडी ही दूरी पर बेहोश हो गया.

हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने शेख को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ रेप, महिला पर हमला और हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया. आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया. पुलिस ने मामले की आगे की जांच जारी रखी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से जानकारी इकट्ठा कर रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं को उजागर किया जा सके.