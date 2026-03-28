Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास कूडुवांचेरी इलाके में एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली. यह घटना माडम्बाक्कम वल्ललार नगर की रामन स्ट्रीट के पास हुई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, मुरुगन उर्फ आसीफ की 26 साल की पत्नी समसिया अपने दो बच्चों 10 साल की बेटी आसीफा और 5 साल के बेटे अफसार के साथ कूडुवांचेरी रेलवे ओवरपास के पास एक कुएं के किनारे बैठी थी. बताया जा रहा है कि समसिया ने पहले बच्चों को अपने साथ लाए टिफिन से बिस्कुट खिलाए. इसके बाद उसने एक पत्र लिखा और फिर दोनों बच्चों को कुएं में फेंक दिया. इसके तुरंत बाद उसने खुद भी कुएं में छलांग लगा दी.

घटना की सूचना पुलिस को दी

घटना को वहां से गुजर रहे लोगों ने देखा और तुरंत मणिमंगलम पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस और मरैमलै नगर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. बचाव कार्य शुरू किया गया और काफी मशक्कत के बाद तीनों के शव कुएं से बाहर निकाले गए. इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए तांबरम सरकारी अस्पताल भेज दिया गया.

जांच में क्या पता चला?

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि समसिया लंबे समय से मानसिक तनाव में थी. परिजनों के मुताबिक, उसका एक स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति के बेटे के साथ संबंध था, जिसका उसके पति ने विरोध किया था. इसी तनाव के चलते उसके पति ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद भी समसिया का जीवन विवादों और दबाव में घिरा रहा.

रिश्तेदारों का दावा है कि राजनीतिक व्यक्ति के बेटे के लगातार दबाव और पारिवारिक विवादों के कारण समसिया मानसिक रूप से परेशान थी. हाल ही में वह अपने मायके माडम्बाक्कम आई थी और उसने बताया था कि वह शांति से जीवन नहीं जी पा रही है. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर समसिया के लिखे गए पत्र को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है.