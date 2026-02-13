Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पुझल सूरपेट्टू इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 25 साल की लड़की को पारिवारिक विवाद का समाधान कराने के बहाने होटल बुलाकर परेशान करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

लड़की ने पति के लगातार परेशान किए जाने के कारण पट्टा ब्राम पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने लड़की के पति महेश अन्ना के खिलाफ महिला उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

व्यक्ति ने होटल में मिलने बुलाया

इस बीच 10 फरवरी को एक व्यक्ति ने लड़की को फोन पर संपर्क किया और कहा कि वह उसके पति महेश अन्ना का वकील है और वह उसकी पारिवारिक समस्या का समाधान करेगा. इसके अलावा उसने लड़की से कहा कि उसे उससे बात करनी है, इसलिए वह पेरमबूर इलाके में संगीता होटल आए.

व्यक्ति ने लड़की से की आपत्तिजनक मांग

लड़की होटल पहुंची और उस व्यक्ति से मिली तो उसने कहा कि वह समस्या सुलझा देगा, लेकिन इसके लिए उसे रात होटल के कमरे में उसके साथ रुकना होगा. यह सुनकर हैरान लड़की ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग दौड़े और उस वकील को पकड़कर सेम्बियम पुलिस स्टेशन ले गए.

बाद में पकड़े गए व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वह व्यासरपाडी एम.के.बी. नगर का रहने वाला 68 साल का ज्ञान प्रकाश है और वह मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस के सहायक (दफ्तर) के रूप में काम कर चुका है और सेवानिवृत्त हो चुका है.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

इसके अलावा, जांच में पता चला कि वृद्ध ज्ञान प्रकाश ने लड़की की पारिवारिक समस्या का फायदा उठाया और उसे आनंद के लिए बुलाया और परेशान किया. इसके बाद पुलिस ने सेवानिवृत्त कोर्ट सहायक ज्ञानप्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.