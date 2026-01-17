Tamil Nadu: प्रेम संबंध के चलते 28 साल के युवक को उतारा मौत के घाट, साजिश रचकर बुलाया, फिर किया हमला
Tamil Nadu News: चेन्नई के पल्लवरम में 28 साल के लड़के की प्रेम-प्रसंग और झगड़े के चलते कुछ लोगों ने हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया, बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जानिए पूरा मामला.
Tamil Nadu Murder News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई प्रेम संबंधों और आपसी विवाद ने एक लड़के की जान ले ली, यहां पल्लवरम के पास त्रिशूलम अम्मन नगर के चौथी स्ट्रीट के रहने वाले 28 साल के सेलवाकुमार की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. मृतक पेशे से एक इमारत मजदूर था.
पुलिस के मुताबिक, घटना तब हुई जब वह पुराने पल्लवरम इलाके में दो महिलाओं के साथ बात कर रहे थे तो कुछ अज्ञात लोगों ने सेलवाकुमार के सिर, मुंह और जननांग सहित कई जगहों पर वार किया और भाग गए. गंभीर रूप से घायल सेलवाकुमार को तांबरम अस्पताल ले जाया गया और बाद में इलाज के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो दिन तक इलाज के बाद उनकी मौत हो गई.
क्या है पूरा मामला?
इस संबंध में पल्लवरम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की, जिसमें पता चला कि मृतक पुराने पल्लवरम इलाके की रहने वाली 24 साल की रीना, जो विजय नाम के एक व्यक्ति से शादीशुदा थी और उससे अलग रह रही थीं. इस बीच सेलवाकुमार ने रीना के घर पर ही ताली बांधी और परिवार बसाया और रीना की दोस्त रेजिता से दोस्ती हो गई. इसके कारण रीना और सेलवाकुमार के बीच विवाद शुरू हो गया और दोनों अलग हो गए.
अलग होने के बाद रीना का एलेक्स पांडियन से संपर्क हुआ. इससे गुस्साए सेलवाकुमार ने रीना और रेजिता के साथ अक्सर शराब के नशे में झगड़ा किया. उन्होंने मोबाइल फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.
साजिश रचकर बुलाया, फिर किया हमला
इससे गुस्साए रीना ने अपने नए दोस्त एलेक्स पांडियन और रेजिता को, जो 17 नाबालिगों के साथ अवैध संबंध में थे, को सेलवाकुमार को पल्लवरम त्रिशूलम इलाके में बुलाने के लिए भेजा, जहां दोनों पुरुषों ने हमला किया और महिलाओं ने तमाशा देखा. पुलिस जांच में पता चला कि सेलवाकुमार पर हमला करने के बाद दोनों चले गए, जबकि रीना ने भी हमले में घायल होने का नाटक किया और बेहोश हो गई.
इसके बाद पुलिस ने रीना, रेजिता और तीन नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने उनकी मदद की. नाबालिगों को सुधारात्मक विद्यालय में रखा गया, जबकि दोनों महिलाओं को पुझल जेल में बंद कर दिया गया. एलेक्स पांडियन की तलाश जारी है.
