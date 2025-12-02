Chennai Metro News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई मेट्रो ट्रेन की ब्लू लाइन पर एक तकनीकी खराबी ने यात्रियों को हिलाकर रख दिया. ये घटना सुबह के ऑफिस जाने के टाइम पर हुई, जिसके चलते लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मेट्रो में लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी और उसी व्यस्त समय में मेट्रो सबवे में फंस गई. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

यात्रियों को 500 मीटर पैदल सुरंग में चलना पड़ा

ये घटना मंगलवार यानी आज सुबह की है. जब अचानक मेट्रो सेंट्रल स्टेशन और हाई कोर्ट स्टेशन के बीच सुरंग में रुक गई. इस दौरान मेट्रो में बिजली भी नहीं थी, जिसके चलते ट्रेन के अंदर हाहाकार मच गया. यात्रियों ने शिकायत की. इस स्थिति में यात्री मेट्रो से उतरकर सुरंग से करीब 500 मीटर पैदल हाई कार्ट स्टेशन तक जाना पड़ा. यह एक ऐसी मॉर्निंग वॉक थी जिसके लिए यात्री तैयार नहीं थे.

VIDEO | A Chennai Metro train came to an abrupt halt likely due to power failure inside the tunnel between Central and High Court stations, leaving passengers stranded inside. More details are awaited.



कुछ देर बाद तकनीकी खराबी ठीक कर दी

मेट्रो में लगा AC भी बंद हो गया, पूरी मेट्रो में अंधेरा के कारण यात्री काफी घबरा गए थे. ये घटना सुबह के समय हुई, जिस समय मेट्रो में ज्यादातर यात्री स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और बुजुर्ग शामिल थे. जानकारी के मुताबिक, कुछ देर बाद दोबारा मेट्रो को चलाया गया और साथ ही चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने यात्रियों को भरोसा दिया कि तकनीकी खराबी ठीक कर दी गई है.

