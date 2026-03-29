तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए एक्टर और TVK चीफ विजय ने चेन्नई में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. इस बीच खुद विजय 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसमें त्रिची ईस्ट और पेरम्बूर (चेन्नई) शामिल है. विजय ने यह भी कहा कि वह हर जगह खुद जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे. इसी वजह से उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों को चुना है जिन पर उन्हें पूरा भरोसा है और जो पार्टी के काम को सही तरीके से आगे बढ़ा सकें. विजय ने यह भी साफ किया कि चुनाव में उनका नाम सी जोसेफ विजय (C Joseph Vijay) के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. विजय ने चुनाव से पहले अपनी तैयारी दिखा दी है और अपनी टीम के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है.

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में चुनाव होने वाले हैं. इसके नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे. बता दें कि तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीट है. तमिलनाडु में कुल करीब 5.6 करोड़ वोटर हैं. इनमें लगभग 2.7 करोड़ पुरुष वोटर हैं और 2.8 करोड़ महिला वोटर शामिल हैं. इसके अलावा 7617 थर्ड जेंडर वोटर भी हैं, जो इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे. तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से दो बड़ी पार्टियों के बीच ही घूमती रही है. इनमें AIADMK और DMK शामिल हैं. इन दोनों पार्टियों का राज्य की राजनीति में लंबे समय से दबदबा रहा है और ज्यादातर चुनाव इन्हीं के बीच मुकाबला देखने को मिलता है.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor and TVK chief Vijay announces the list of candidates for the 2026 Assembly elections today.



Vijay is contesting in 2 constituencies- Trichy East and Perambur (Chennai)



(Source: TVK) pic.twitter.com/20Ga9CvY5Z — ANI (@ANI) March 29, 2026

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