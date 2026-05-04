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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTN Election Results 2026: थलपति बने किंग, स्टालिन बाहर और AIDMK के लिए मौका, जानें कैसे बदल रहे तमिलनाडु के सत्ता समीकरण

TN Election Results 2026: थलपति बने किंग, स्टालिन बाहर और AIDMK के लिए मौका, जानें कैसे बदल रहे तमिलनाडु के सत्ता समीकरण

TN Election Results 2026: तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में थलपति विजय की पार्टी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरी है. आइए जानते हैं कि कैसे बदला तमिलनाडु का सत्ता समीकरण.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 May 2026 04:15 PM (IST)
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  • तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी टीवीके 103 सीटों पर आगे।
  • राजनीति में विजय की एंट्री, डीएमके-एआईएडीएमके के वर्चस्व को चुनौती।
  • युवा मतदाताओं का आकर्षण, सिनेमा से सत्ता तक विजय की यात्रा।
  • डीएमके के लिए झटका, एआईएडीएमके अभी भी अहम खिलाड़ी बनी हुई।

TN Election Results 2026: तमिलनाडु की राजनीतिक कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया है. 2026 के विधानसभा चुनावों के रुझानों में थलपति विजय के नेतृत्व वाली पार्टी टीवीके सत्ता के एक नए केंद्र के रूप में उभर रही है. 234 सीटों वाली विधानसभा में TVK लगभग 103 सीटों पर आगे चल रही है और DMK 75 सीटों पर. इसी के साथ AIADMK 57 सीटों पर है. ये शुरुआती आंकड़े ना सिर्फ जीत का संकेत देते हैं बल्कि तमिलनाडु की दशकों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की तरफ भी इशारा करते हैं.

सत्ता का एक नया चेहरा 

दशकों से तमिलनाडु की राजनीति दो ध्रुवों DMK और AIADMK के इर्द-गिर्द घूमती रही है. लेकिन विजय के आने से यह बाइनरी सिस्टम टूट गया है.  एक्सेस माई इंडिया जैसे सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लगभग 37% मतदाताओं ने विजय को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया. यह एम के स्टालिन से ज्यादा है क्योंकि उन्हें 35% मतदाताओं का साथ मिला. यह सिर्फ आंकड़ों की बढ़त नहीं है बल्कि मतदाताओं के मिजाज में आए एक गहरे बदलाव को भी दर्शाता है. खासकर उन युवा मतदाताओं के बीच जो एक नए विकल्प की तलाश में थे. 

सिनेमा से सत्ता तक 

विजय ने 2024 में टीवीके की शुरुआत के साथ औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा था. पारंपरिक राजनीतिक पैंतरेबाजी पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने साफ संदेश और सीधे जनसंपर्क पर ध्यान लगाया. फिल्मों से दूरी बनाने का उनका यह फैसला उनकी गंभीरता को दर्शाता था. उन्होंने अपना चुनाव अभियान भ्रष्टाचार, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित किया और खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो व्यवस्था को बदल सकता है. 

टीवीके को मतदाताओं का साथ क्यों मिला?

पार्टी की सफलता का श्रेय एक सोची-समझी रणनीति और सही समय के मेल को जाता है. विजय ने युवाओं की आकांक्षाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा. वे पारंपरिक पार्टियों से खुद को कटा हुआ महसूस करते थे. इसमें सोशल मीडिया ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई. 

सोशल मीडिया ने उनके संदेश को रैलियों से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचाया. साथ ही उनके जमीनी नेटवर्क ने इस बात को पक्का किया कि यह कैंपेन सिर्फ डिजिटल शोर नहीं है.

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अपनी बढ़त खोते हुए 

एम के स्टालिन और डीएमके के लिए यह रुझान एक बड़ा झटका है. मजबूत आधार होने के बावजूद भी पार्टी की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है. टीवीके  के उभार ने सत्ता विरोधी वोटों और  न्यूट्रल मतदाताओं के बीच सेंध लगाई, जिससे डीएमके तीन तरफा मुकाबले में फंस गई. 

AIADMK एक अहम खिलाड़ी 

दिलचस्प बात यह है कि AIADMK पीछे होने के बावजूद भी इस बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य में एक अवसर पा सकती है. डीएमके के कमजोर पड़ने और टीवीके के अभी भी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे होने की वजह से AIADMK एक अहम खिलाड़ी बनी हुई है जो भविष्य के गठबंधन और सत्ता के समीकरणों पर असर डाल सकती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 04 May 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Politics Vijay Tvk Tamil Nadu Assembly Election Results 2026
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