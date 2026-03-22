हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu Assembly Election 2026: DMK गठबंधन में बातचीत का दौर जारी, 6 सीटों पर अड़ी CPIM, जानें कहां फंसा पेंच?

Tamil Nadu Assembly Election 2026: DMK गठबंधन में बातचीत का दौर जारी, 6 सीटों पर अड़ी CPIM, जानें कहां फंसा पेंच?

Tamil Nadu Assembly Election: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत एक अहम दौर में पहुंच गई है. इधर सीपीआईएम अपनी मांग पर अड़ी हुई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Mar 2026 10:44 PM (IST)
Preferred Sources

2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत एक अहम दौर में पहुंच गई है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) अपनी छह सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जिसके चलते बातचीत में फिलहाल गतिरोध आ गया है. 2021 के विधानसभा चुनावों में, सीपीआई-एम ने डीएमके गठबंधन के हिस्से के तौर पर छह सीटों पर चुनाव लड़ा और दो सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही. 

इधर, जैसे-जैसे 2026 के चुनावों की तैयारियां तेज हो रही हैं, पार्टी नेतृत्व अपनी पिछली हिस्सेदारी को बनाए रखने का इच्छुक है. उनका तर्क है कि जमीनी स्तर पर उनकी मौजूदगी और कार्यकर्ताओं की ताकत इस मांग को सही ठहराती है. हालांकि, डीएमडीके और मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) जैसे नए गठबंधन सहयोगियों के आने से सीटों के बंटवारे पर दबाव बढ़ गया है, जिसके चलते डीएमके नेतृत्व ने मौजूदा सहयोगियों को दी जाने वाली सीटों की संख्या में कटौती का प्रस्ताव रखा है.

CPIM के भीतर जोरदार आंतरिक चर्चाओं का दौर

इस मुद्दे पर शनिवार को सीपीआई-एम के भीतर जोरदार आंतरिक चर्चाओं का दौर चला. पार्टी ने सबसे पहले सुबह चार घंटे तक राज्य कार्यसमिति की बैठक की, जिसके बाद दोपहर 3 बजे से रात 10.30 बजे तक राज्य समिति की एक लंबी बैठक हुई. इस सत्र के दौरान, आम सहमति पर पहुंचने के लिए सदस्यों से व्यक्तिगत राय ली गई. चूंकि मतभेद बने रहे, इसलिए नेतृत्व ने देर रात दो घंटे की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक के जरिए चर्चाओं का एक और दौर आयोजित किया. सूत्रों ने संकेत दिया कि कार्यकारिणी समिति इस बात पर एकमत थी कि पार्टी को अपने पिछले चुनावी समझौते के अनुरूप छह सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए.

इसके बाद नेतृत्व ने इस रुख को सीधे डीएमके नेतृत्व तक पहुंचाने का फैसला किया. बाद में, सीपीआई-एम के राज्य सचिव शनमुगम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए अन्ना अरिवलयम में मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन से मुलाकात की।बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए शनमुगम ने कहा कि पार्टी ने शुरू में ज्यादा सीटों की मांग की थी, लेकिन राज्य समिति के फैसले के आधार पर छह सीटों पर राजी होने के लिए तैयार है.

स्टालिन ने CPIM को 5 सीटें देने को कहा

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने CPIM से पांच सीटें स्वीकार करने पर विचार करने का आग्रह किया है और इसके पीछे गठबंधन में नए सहयोगियों के शामिल होने से पैदा हुई मजबूरियों का हवाला दिया है. सीपीआई-एम नेतृत्व ने कहा है कि वह इस प्रस्ताव को अपनी राज्य कार्यकारिणी समिति के सामने रखेगा और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लेगा. उम्मीद है कि पार्टी रविवार देर रात या सोमवार तक अपने फैसले की घोषणा कर देगी. यह एक ऐसा कदम होगा जो चुनावों से पहले डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के अंतिम स्वरूप और एकता को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है.

यह भी पढ़ें: '24 साल और कोई छुट्टी नहीं', PM मोदी ने बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो अमित शाह ने की जमकर तारीफ

Published at : 22 Mar 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Chennai Tamil Nadu Assembly Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tamil Nadu Assembly Election 2026: DMK गठबंधन में बातचीत का दौर जारी, 6 सीटों पर अड़ी CPIM, जानें कहां फंसा पेंच?
DMK गठबंधन में बातचीत का दौर जारी, 6 सीटों पर अड़ी CPIM, जानें कहां फंसा पेंच?
इंडिया
मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी ने की CCS की मीटिंग, LPG-डीजल-पेट्रोल की सप्लाई पर हुई चर्चा
मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी ने की CCS की मीटिंग, LPG-डीजल-पेट्रोल की सप्लाई पर हुई चर्चा
इंडिया
इंडियन एयरफोर्स ने रिटायर किए MiG-21 फाइटर जेट, अब कहां है पूरा बेड़ा? सैटेलाइट इमेज आई सामने
इंडियन एयरफोर्स ने रिटायर किए MiG-21 फाइटर जेट, अब कहां है पूरा बेड़ा? सैटेलाइट इमेज आई सामने
इंडिया
Assam Assembly Elections 2026: असम में कांग्रेस ने जारी की 5वीं लिस्ट, सात उम्मीदवारों का किया ऐलान
Assam Assembly Elections 2026: असम में कांग्रेस ने जारी की 5वीं लिस्ट, सात उम्मीदवारों का किया ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar: The Revenge क्या एक Propaganda फिल्म है? Zahoor Mistry का जवाब उड़ाएगा होश
Dhurandhar: The Revenge | Omar Haider को 1000 Cr होने पर Sanjay Dutt ने क्या बोला?
Iran-Israel War: महायुद्ध का अगला चरण अब चलेगा एटम बम ? | Breaking News | Middle East | World War 3
Saas Bahu Aur Saazish: ध्रुव ने अपने ही जीजा जी राघव के साथ किया बुरा सुलूक | Jaane Anjaane
Ashish Chanchlani Interview: FUN ROAST, Harsh Beniwal को कहा CHOR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडियन एयरफोर्स ने रिटायर किए MiG-21 फाइटर जेट, अब कहां है पूरा बेड़ा? सैटेलाइट इमेज आई सामने
इंडियन एयरफोर्स ने रिटायर किए MiG-21 फाइटर जेट, अब कहां है पूरा बेड़ा? सैटेलाइट इमेज आई सामने
राजस्थान
'कई मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च...', PM मोदी के नाम ऐतिहासिक मुकाम पर बोले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती
'कई मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च...', PM मोदी के नाम ऐतिहासिक मुकाम पर बोले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती
विश्व
Oil Crisis: पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
क्रिकेट
तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
विश्व
Israel-US Iran War Live: ईरान के F-15 फाइटर जेट मार गिराने वाला दावा खारिज, ट्रंप के अल्टीमेटम पर पेजेशकियान का जवाब
Live: ईरान के F-15 फाइटर जेट मार गिराने वाला दावा खारिज, ट्रंप के अल्टीमेटम पर पेजेशकियान का जवाब
बिहार
सम्राट चौधरी या निशांत नहीं… महागठबंधन ने की JDU के इस नेता को CM बनाने की मांग, बढ़ेगी BJP की टेंशन!
सम्राट या निशांत नहीं… महागठबंधन ने की JDU के इस नेता को CM बनाने की मांग, बढ़ेगी BJP की टेंशन!
यूटिलिटी
यूपी में डेयरी खोलने के लिए भी सब्सिडी देती है सरकार, जानें कौन सी है योजना
यूपी में डेयरी खोलने के लिए भी सब्सिडी देती है सरकार, जानें कौन सी है योजना
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget