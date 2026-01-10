Tamil Nadu: चाकू गोदकर की महिला की हत्या, फिर शव को लगा दी आग, गहनों के लालच ने बनाया हैवान!
Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक 53 साल की महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और फिर शव को भी आग लगा दी गई. हत्या के पीछे का कारण जानकर आप चौंक जाएंगे.
Tamil Nadu Murder News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अरुम्बाक्कम इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें 53 साल की महिला अमुथा की चाकू मारकर हत्या की गई और उसके बाद शव पर आग लगा दी गई.
महिला आग में झुलसी पाई गई
अरुम्बाक्कम इलाके के रहने वाले 55 साल के श्रीनिवासन की पत्नी अमुथा हैं. 8 तारीख की शाम को श्रीनिवासन के घर से एक महिला की चीखें सुनाई दीं. इसके अलावा घर के अंदर से धुआं भी आ रहा था. तुरंत ही श्रीनिवासन के घर के पास रहने वालों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष और श्रीनिवासन को सूचना दी.
इसके बाद श्रीनिवासन मौके पर पहुंचे. इसके अलावा पुलिस भी वहां आई और जांच की. जनता की मदद से श्रीनिवासन के घर में प्रवेश करने पर, अमुथा को आग में झुलसी हुई हालत में मृत पाया गया.
महिला की हत्या कर आग किसने लगाई?
शरीर को देखकर श्रीनिवासन चौंक गए और रोने लगे. बाद में पुलिस ने अमुथा के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए किलपक्कम सरकारी अस्पताल भेज दिया. अमुथा के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि किसी ने उसे चाकू मारकर हत्या कर दी थी.
इसलिए, हत्या का मामला दर्ज करने के बाद, पुलिस ने जांच की कि अमुथा की हत्या कर आग किसने लगाई. पुलिस की संदिग्ध नजरें चेन्नई के अन्नानगर के रहने वाले एक युवक शांतकुमार पर पड़ीं. यह भी पता चला कि वह श्रीनिवासन की चाय की दुकान पर काम करता था. अमुथा की हत्या के बारे में श्रीनिवासन से पूछताछ करने पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई.
पहले लूटे गहने, फिर की हत्या
घटना वाले दिन दोपहर में, श्रीनिवासन दुकान से घर खाना खाने गए थे. उस समय अमुथा दुकान पर थी. श्रीनिवासन के दुकान पर आने के बाद, शाम को अमुथा घर गई. उसके बाद शांतकुमार भी बाहर गया. जब अमुथा घर पर थी तो शांतकुमार वहां आया और अमुथा से बहस की.
फिर उसने अमुथा के गहने लूट लिए और उसे चाकू मारकर हत्या कर दी और आग लगा दी. हमने शांतकुमार से अमुथा के सोने के गहने बरामद किए हैं. शांतकुमार का कहना है कि उसने गहनों के लिए अमुथा की हत्या की. हम इसकी जांच कर रहे हैं. जांच के बाद शांतकुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
