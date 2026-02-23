हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu: पति के विदेश से लौटते ही खुला अवैध रिश्ते का राज, बॉयफ्रेंड के घर फांसी पर लटकी मिली महिला

Tamil Nadu: पति के विदेश से लौटते ही खुला अवैध रिश्ते का राज, बॉयफ्रेंड के घर फांसी पर लटकी मिली महिला

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के अरियालुर जिला के सेंदुरै क्षेत्र के नक्कम्पाडी गांव में एक महिला का शव उसके कथित बॉयफ्रेंड के घर में फांसी पर लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 03:20 PM (IST)
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के अरियालुर जिले के सेंदुरै के पास नक्कम्पाडी गांव के रहने वाले सेल्वम हैं. उनकी पत्नी प्रिया हैं. उनकी 10 साल की एक बेटी है. पिछले 10 सालों से सेल्वम विदेश में काम कर रहे हैं. साल में एक बार ही घर आना-जाना होता है.

प्रिया का अपने घर के पीछे रहने वाले राजा के साथ शादी से परे रिश्ता था. ऐसा कहा जाता है कि वे अक्सर अकेले में मिलते थे और उसके साथ घुलते-मिलते थे. सेल्वम विदेश में कमाकर जो पैसा भेजते थे, प्रिया उसे अपने बॉयफ्रेंड पर खर्च करती थी. राजा अक्सर प्रिया से पैसे लेता था.

हाल ही में विदेश से लौटे सेल्वम को अपनी पत्नी के इस कथित रिश्ते की जानकारी मिली, जिससे घर में तनाव बढ़ गया. उन्होंने प्रिया से इस बारे में सवाल-जवाब किए और उसे बॉयफ्रेंड पर पैसे खर्च करने को लेकर फटकार भी लगाई.

प्रिया का शव फांसी पर लटका मिला

अगले दिन जब वह सोकर उठा तो प्रिया घर पर नहीं थी. पूरे गांव में तलाश करने पर भी वह नहीं मिली. तभी पता चला कि प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के घर में फांसी पर लटकी हुई मिली. यह खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. उस समय राजा घर पर मौजूद नहीं था और बताया गया कि वह कहीं बाहर गया हुआ था.

बॉयफ्रेंड के घर में कैसे फांसी पर लटकी?

इसके बाद पुलिस ने प्रिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी कि वह अपने बॉयफ्रेंड के घर में कैसे फांसी पर लटकी? उस समय राजा कहां था? चूंकि पति और बॉयफ्रेंड दोनों ही इस मामले से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस ने सेल्वम को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया है. फिलहाल मामला संदिग्ध मौत का माना जा रहा है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.

Published at : 23 Feb 2026 03:20 PM (IST)
Tamil Nadu News Ariyalur News
