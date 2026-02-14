हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'लोग खुद अपनी कब्र खोद रहे', TVK चीफ विजय की रैली में शख्स को आया हार्टअटैक तो AIADMK का विवादित बयान

'लोग खुद अपनी कब्र खोद रहे', TVK चीफ विजय की रैली में शख्स को आया हार्टअटैक तो AIADMK का विवादित बयान

सलेम में हुई टीवीके की रैली में घटना को लेकर अब AIADMK पूरी तरह से हमलावर है. पार्टी प्रवक्ता ने टीवीके पर जमकर निशाना साधा है. इनकी रैली में जाने वाले लोगों पर खुद अपनी कब्र खोदने का आरोप लगाया है

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Feb 2026 10:46 PM (IST)
Preferred Sources

सलेम में टीवीके के पार्टी प्रमुख विजय की चुनावी रैली में हुई 37 साल के शख्स की मौत की घटना को लेकर AIADMK के प्रवक्ता कोवई सत्यन ने टीवीके पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि टीवीके रैली में आने वाले लोग खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपने अपनी कब्र खुद खोद ली है. यह टीवीके रैली में हुए हादसे पर सटीक बैठता है. जो भी टीवीके की रैली में आता है, वह अपनी कब्र खुद खोदते हैं या अपना ताबूद खुद ले जाते हैं.

इसका मतलब है कि टीवीके के ढीले-ढाले और गैर जिम्मेदाराना बर्ताव को बढ़ावा देना है. ऐसा लगता है कि उस पार्टी के लोगों को आम लोगों के जीवन की कोई परवाह नहीं है. करूर में हुई घटना के बाद भी उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है.

सत्यन ने इसके अलावा रिपोर्टर्स और टीवीके के कार्यकर्ता के बीच हुई झड़प पर भी अपनी बात रखी. सत्यन ने कहा कि टीवीके के कार्यकर्ता वहां मौजूद रिपोर्टर पर हमला करके कानून अपने हाथ में लेता है. यह एक बेकाबू भीड़ है. यह समझदारी भरा बर्ताव नहीं है. यह बेहद ही निंदनीय है. 

सेववाईपेट्टई इलाके का रहने वाला था मृतक

सलेम में हुई युवक की मौत की पहचान सूरज के तौर पर हुई है. यह सलेम के सेववाईपेट्टई इलाके का रहने वाला है. उसकी उम्र 37 साल बताई जा रही है. वह मजदूरी का काम करता था. वह अचानक रैली में बेहोश हो गया था, उसे पास ही के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने बताया कि शख्स की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई थी. कार्यक्रम के दौरान वह अचानक गिर पड़ा. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस घटना की जांच कर रही है. 

इस घटना में टीवी पत्रकारों और टीवीके पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई थी. मीडियाकर्मियों का आरोप है कि घटना को कवर करते वक्त उन्हें रोका गया.

टीवीके के पार्टी महासचिव ने घटना पर जताया अफसोस

टीवीके के महासचिव निर्मल कुमार ने मौत और झड़प पर अफसोस जताया है. उन्होंने कहा कि हमने मौके पर एंबुलेंस भेजी थी. लेकिन दुर्भाग्य से शख्स की मौत हो गई. हमारे कार्यकर्ता परिवार के साथ हैं. 

इसके अलावा कुमार ने कहा कि पार्टी के पास सिर्फ 4,998 लोगों के आने की अनुमति थी. लेकिन कम लोगों को अंदर जाने दिया गया. इस दौरान 30 से ज्यादा डॉक्टर्स मौजूद थे. कई मिनी क्लिनिक लगाए गए थे. सभी एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए आरक्षित रखीं हुई थी. हमने दोपहर 1:10 बजे कार्यक्रम खत्म किया था. हम निश्चित रूप से पब्लिक सेफ्टी को लेकर बहुत चिंतित हैं.

Published at : 14 Feb 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Salem AIADMK TVK Kovai Sathyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sadhguru के ‘दामाद’ ने बताई घर पर होने वाली अनोखी बातचीत!
Mahashivratri 2026 में Sadhguru के आश्रम में क्या गाने वाले हैं Swaroop Khan?
PM Modi visit to Assam : PM मोदी ने असम को कई सौगात दी..कांग्रेस पर साधा निशाना | Assam News
Mahadangal With Chitra Tripathi: यूपी में 27 का एजेंडा, सनातन ही रहेगा? | Shankracharya
Mahashivratri 2026 Special: Swagat Rathore, वो Singer जिन्हें सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाए Sadhguru
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
इंडिया
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
हेल्थ
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
हेल्थ
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget