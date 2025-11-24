हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में भीषण बस हादसा, आमने-सामने की टक्कर में 6 की मौत, 28 घायल

तमिलनाडु में भीषण बस हादसा, आमने-सामने की टक्कर में 6 की मौत, 28 घायल

Tamil Nadu Bus Accident: पुलिस के मुताबिक एक प्राइवेट बस मदुरै से शेनकोट्टई जा रही थी, जबकि दूसरी बस तेनकासी से कोविलपट्टी की ओर जा रही थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 24 Nov 2025 12:54 PM (IST)
तमिलनाडु के तेनकासी जिले में सोमवार को दो प्राइवेट बसों की आमने-सामने की टक्कर हो गई. दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया.

दो बसों की जोरदार टक्कर
पुलिस के मुताबिक एक प्राइवेट बस मदुरै से शेनकोट्टई जा रही थी, जबकि दूसरी बस तेनकासी से कोविलपट्टी की ओर जा रही थी. तेज टक्कर के कारण दोनों बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकाला.

तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग घटना की वजह
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार मदुरै से शेनकोट्टई जा रही बस के चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह लग रही है.

28 घायलों का इलाज जारी
सभी 28 घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कई घायलों की हालत काफी गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है. पुलिस ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. हादसे की वजह तक पहुंचने के लिए CCTV फुटेज और चश्मदीदों के बयान जुटाए जा रहे हैं. प्रशासन ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके.

Published at : 24 Nov 2025 12:44 PM (IST)
