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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकभी ममता के खास रहे ये TMC नेता, अब बंगाल दौरे से पहले अमित शाह की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले- लोगों के लिए

कभी ममता के खास रहे ये TMC नेता, अब बंगाल दौरे से पहले अमित शाह की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले- लोगों के लिए

TMC के पूर्व प्रवक्ता रिजु दत्ता ने कहा, BJP सरकार के सत्ता में आने के बाद से गृहमंत्री पहली बार पश्चिम बंगाल आ रहे हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती बंगाल के लोगों के लिए बहुत अहम मौका है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Jul 2026 06:18 PM (IST)
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बीजेपी के सत्ता में आते ही कई विरोधी पार्टियों के नेताओं के सुर बदल गए हैं. एक तरफ टीएमसी में बगावत जारी है, तो हाल ही में टीएमसी से सस्पेंड किए गए प्रवक्ता रिजु दत्ता ने टीएमसी और वामपंथियों को आड़े हाथों लिया और मौजूदा बीजेपी की नई सरकार की तारीफ की है. 

रिजु ने न्यूज एजेंसी ANI से केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से गृहमंत्री पहली बार पश्चिम बंगाल आ रहे हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती बंगाल के लोगों के लिए बहुत अहम मौका है. 

बंगाल में मुखर्जी को टीएमसी और लेफ्ट के समय ज्यादा पहचान नहीं मिली: रिजु दत्ता

रिजु ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उतनी पहचान नहीं मिली क्योंकि लेफ्ट के दौर से लेकर टीएमसी के कार्यकाल तक उनके नाम को मिटाने की ही कोशिशें की गईं. फिर भी सच तो यह है कि आज बंगाल का अस्तित्व डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से ही है. वरना बांग्लादेश में मिल गया होता.

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रिजु ने कहा कि गृहमंत्री एक मूर्ति का अनावरण करेंगे. फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि देंगे. मुझे लगता है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है. 

इधर, दो दिवसीय यात्रा पर बंगाल पहुंचे अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर 125 फुट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है. कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में मूर्ति को स्थापित किया गया है. इस दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे. 

बारुईपुर रेप केस एक दुखद मामला
वहीं, बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के कथित रेप मामले पर भी रिजु ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि यह वाकई दुखद है. हमारे देश में रेप और यहां तक गैंगरेप भी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है. राजनीतिक पार्टियां गिद्धों जैसी राजनीति करती हैं. वे रेप के मामले में भी धर्म लाने की कोशिश करती है. जो लोग किसी का रेप या गैंग रेप करते हैं, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए. एक ऐसा बिल लाया जाना चाहिए, जो रेप करने वालों या उसके बारे में सोचने वालों के मन में इतना डर पैदा कर दें, कि उन्हें पक्का पता हो कि अगले ही दिन उन्हें फांसी हो जाएगी. 

ये भी पढ़ें : राम मंदिर चढ़ावा चोरी में VHP ने घसीटा प्रियंका गांधी-अखिलेश यादव का नाम तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'विपक्ष पर उंगली उठाने का...'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 06 Jul 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Syama Prasad Mukherjee BJP AMIT SHAH Riju Dutta
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