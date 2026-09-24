गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'गैरकानूनी, चीफ कमिश्नर को...', SIR-ECI विवाद पर पूर्व आयुक्तों ने क्या कहा?

'गैरकानूनी, चीफ कमिश्नर को...', SIR-ECI विवाद पर पूर्व आयुक्तों ने क्या कहा?

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और ओपी रावत ने एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर उठे सवालों के बीच जांच की मांग की है. वहीं पूर्व आयुक्त अशोक लवासा ने कहा कि आयोग पूरी स्थिति स्पष्ट करे.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 24 Sep 2026 09:38 AM (IST)
Preferred Sources

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच चुनाव आयोग अपने ही कमिश्नर्स के सवालों के घेरे में आ गया है. आयोग के तीन में से दो कमिश्नर्स ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई बार आपत्तियां दर्ज कराई. इंडियन एक्सप्रेस अखबार के इस खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर एक्शन की मांग तेज कर दी है. आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. वहीं कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है. माना जा रहा है कि सीईसी के इस्तीफे की मांग के लिए आगे के कदम उठाए जा सकते हैं. 

इस बीच पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी जांच की मांग उठाई है. जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था रही है जिसकी पूरे विश्व में ख्याति रही कि यह हमेशा फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन डिलीवर करते रहे हैं. इसलिए इस विवाद का हल इलेक्शन कमिश्नर्स को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बैठ के तुरंत करना चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
ECI SIR Row Live Updates: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
इंडिया
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
इंडिया
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
इंडिया
आग का गोला बनी बस, 38 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, देखें वीडियो
आग का गोला बनी बस, 38 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, देखें वीडियो

पश्चिम बंगाल में क्रिमिनल नेगलेक्ट- ओपी रावत

ओपी रावत ने कहा, ''एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में गलतियां शुरू में रही हैं और कोर्ट में भी आई. मैंने भी उसके बारे में कहा है और इलेक्शन कमीशन ने उनमें सुधार किए. धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया. लेकिन जो पश्चिम बंगाल के बारे में ट्रिब्यूनल ने फैसले दिए हैं कि 93% जिनको आपने डिलीट किया था वो वोटर थे और वोट देने से वंचित रह गए. यह एक क्रिमिनल नेगलेक्ट है. इलेक्शन कमीशन को इसके लिए तुरंत कुछ ना कुछ उपाय करनी चाहिए नहीं तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया रोक देनी चाहिए.''

एसवाई कुरैशी ने क्या कहा?
जुलाई 2010 से जून 2012 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा कि दोनों चुनाव आयुक्त सख्ती से बहुत हर चीज को सवाल कर रहे थे, मुकालफत कर रहे थे और उनको विश्वास में भी नहीं लिया गया और मुझे तो यह भी पता लगा कि चार-चार महीने तक इलेक्शन कमिशन की मीटिंग भी नहीं होती थी.

उन्होंने कहा, ''मेजोरिटी डिसीजन अगर नहीं हुए तो सारे फैसले गैरकानूनी हैं. पूरे डेढ़ साल में जो जो फैसले लिए गए हैं उसकी पूरी लिस्ट बनाई जाए, पब्लिक की जाए कि उनमें से कितने सर्वसम्मति से फैसले लिए गए. सर्वसम्मति हैं तो ठीक डिसीजन है. यह चीज अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चल ही रही है, सुप्रीम कोर्ट ही बुला के सारी लिस्ट ले ले और पूरी जनता जानना चाहती है.''

अशोक लवासा ने क्या कहा?

वहीं जनवरी 2018 से अगस्त 2020 तक चुनाव आयुक्त रहे अशोक लवासा ने सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग अलग-अलग राय को सामान्य टिप्पणियां कैसे मान सकता है, जबकि उसके तीन में से दो सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद फैसले लिए गए. 

उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, “ऐसा लगता है कि विचारों में मतभेद जरूर है. ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरी स्थिति स्पष्ट करे.”

बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर बीजेपी के नेताओं को दी गई ‘क्लीन चिट’ पर असहमति दर्ज कराई थी. हालांकि, तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता वाले आयोग ने उनकी मांग को खारिज कर दी थी.  बाद में लवासा ने चुनाव आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया था.

चुनाव आयोग ने क्या कहा?
चुनाव आयोग ने बुधवार (24 सितंबर) को एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उसके दो आयुक्तों की तरफ से उठाई गई आपत्तियों को लेकर कहा कि किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं. साथ ही आयोग ने कहा कि उसके सभी आदेशों को पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त है और वे स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं.  आयुक्तों द्वारा दिए गए सुझाव चुनाव प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे.

और पढ़ें

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
ECI SY Quraishi Election Commission Gyanesh Kumar SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ECI SIR Row Live Updates: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
इंडिया
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
इंडिया
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
इंडिया
आग का गोला बनी बस, 38 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, देखें वीडियो
आग का गोला बनी बस, 38 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: बस अग्निकांड में बड़ा एक्शन, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा: बस अग्निकांड में बड़ा एक्शन, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार
इंडिया
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
क्रिकेट
4 ओवर दो मेडन और 4 विकेट, सिर्फ 129 रन बनाकर भी जीता अफगानिस्तान
4 ओवर दो मेडन और 4 विकेट, सिर्फ 129 रन बनाकर भी जीता अफगानिस्तान
इंडिया
ECI SIR Row Live Updates: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
पंजाब
पंजाब: बर्खास्त AIG राजजीत सिंह गिरफ्तार, साढ़े 3 साल से थे फरार
पंजाब: बर्खास्त AIG राजजीत सिंह गिरफ्तार, साढ़े 3 साल से थे फरार
ट्रेंडिंग
फोन की लत छुड़ाने को स्कूल ने रचा खौफनाक ड्रामा, सदमे में आ गए बच्चे
फोन की लत छुड़ाने को स्कूल ने रचा खौफनाक ड्रामा, सदमे में आ गए बच्चे
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget