शुभेंदु अधिकारी बने बंगाल के नए CM, दिलीप घोष-अग्निमित्रा पॉल समेत 5 और मंत्रियों ने ली शपथ

पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. दशकों तक भगवा राजनीति का विरोध करने वाले बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है. इस जीत के साथ ही राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बन गए हैं. राज्यपाल आर. एन. रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे पीएम मोदी और कई बड़े नेता

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. समारोह के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के तुरंत बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंत्री पद की शपथ ली. इसके अलावा बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीथ प्रामाणिक और क्षुदिराम टुडू को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई.

ब्रिगेड परेड मैदान बना सत्ता परिवर्तन का गवाह

बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ब्रिगेड परेड मैदान को चुना, जो कभी वाम दलों की विशाल रैलियों का गढ़ माना जाता था. बाद में यह मैदान तृणमूल कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक सभाओं का केंद्र भी बना. अब इसी मैदान से बीजेपी ने बंगाल में नई सरकार की शुरुआत का संदेश दिया.

हजारों समर्थकों की मौजूदगी, लगे ‘जय श्रीराम’ के नारे

पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उदय के प्रमुख चेहरों में शामिल शुभेंदु अधिकारी ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शपथ ली. समारोह में बीजेपी के हजारों समर्थक पहुंचे. इस दौरान लोगों ने भगवा झंडे लहराए और ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए.

207 सीट जीतकर बीजेपी ने खत्म किया TMC का 15 साल का शासन

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हो गया. इसे पूर्वी भारत में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है.

उद्योगपति और फिल्मी हस्तियां भी रहीं मौजूद

शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद, उद्योगपति और फिल्म जगत की कई हस्तियां भी शामिल हुईं. बीजेपी ने इस आयोजन को ‘डबल इंजन’ सरकार के तहत ‘सोनार बांग्ला’ की शुरुआत के रूप में पेश किया.

ममता बनर्जी को हराकर बने बंगाल की राजनीति का बड़ा चेहरा

शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को हराया. इसके साथ ही उन्होंने नंदीग्राम सीट भी अपने पास बरकरार रखी. उन्हें शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था.