हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल हिंसा के पीड़ित बीजेपी परिवारों को नौकरी देंगे शुभेंदु, बोले- 'मैं नहीं, हम' के सिद्धांत पर चलें...

बंगाल हिंसा के पीड़ित बीजेपी परिवारों को नौकरी देंगे शुभेंदु, बोले- 'मैं नहीं, हम' के सिद्धांत पर चलें...

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सरकारी अधिकारियों का एक वर्ग राज्य में नई भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने को लेकर नकारात्मक सोच रखता है, उन्हें सुधारना होगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 08 Jun 2026 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राजनीतिक सोच और विचारधारा को आगे बढ़ाने और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सामूहिक नेतृत्व के महत्व पर जोर देते हुए रविवार (7 जून, 2026) को कहा कि वह चाहते हैं कि राज्य में पार्टी पदाधिकारी 'मैं नहीं, हम' के सिद्धांत में विश्वास करें.

शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के पास न्यू टाउन में बीजेपी के विशेष प्रशिक्षण शिविर की तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वह सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि राज्य में भाजपा के सभी कार्यकर्ता इस नीति को आगे बढ़ाएं जिसका अर्थ है- 'मैं नहीं, हम और सबको साथ लेकर चलना.'

मुख्यमंत्री शुभेंदु ने दावा किया कि सरकारी अधिकारियों का एक वर्ग राज्य में नई भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने को लेकर नकारात्मक सोच रखता है. उन्होंने कहा, 'सरकार की नीतियों को सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है और नकारात्मक सोच रखने वालों को सुधारना होगा.'

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रचार अभियान का नेतृत्व करते हुए तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान लोगों की स्थिति और राज्य में भाजपा सरकार बनने पर उन्हें दिखाई देने वाले बदलावों का जिक्र किया था.

यह भी पढ़ें:- TVK की एंट्री, DMK-AAP आउट... दिल्ली में आज INDIA ब्लॉक की मीटिंग, राहुल-ममता-अखिलेश समेत ये नेता होंगे शामिल

उन्होंने कहा, 'इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जिम्मेदारी काफी हद तक मुख्यमंत्री के रूप में मेरे कंधों पर है. मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा.' शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वाम मोर्चे के 34 साल और तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 साल के शासन के बाद भाजपा संगठन और जनप्रतिनिधियों को पार्टी की राजनीतिक सोच और विचारधारा को आगे बढ़ाने, प्रधानमंत्री की ओर से दी गईं गारंटी को पूरा करने और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मिलकर काम करना होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की तर्ज पर पश्चिम बंगाल सरकार भी आयुष का अलग विभाग बनाएगी, जिससे राज्य के लोगों को लाभ होगा. शुभेंदु ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले भाजपा के 315 कार्यकर्ताओं के परिजनों को नौकरी देगी. उन्होंने कहा, 'हमने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में शोक प्रस्ताव पारित किया था और इन परिवारों की वित्तीय जिम्मेदारी लेने का फैसला किया था. हम मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये भी देंगे.'

यह भी पढ़ें:- ‘अभिषेक बनर्जी के लिए खड़े होकर ताली बजाना...’, TMC के बागी MLA ऋतव्रत बनर्जी ने खोले राज

Published at : 08 Jun 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari TMC BJP BENGAL VIOLENCE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल हिंसा के पीड़ित बीजेपी परिवारों को नौकरी देंगे शुभेंदु, बोले- 'मैं नहीं, हम' के सिद्धांत पर चलें...
बंगाल हिंसा के पीड़ित बीजेपी परिवारों को नौकरी देंगे शुभेंदु, बोले- 'मैं नहीं, हम' के सिद्धांत पर चलें...
इंडिया
Aaj Ka Mausam: 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट, 7 दिनों तक...यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR का मौसम कैसा?
17 राज्यों में बारिश का अलर्ट, 7 दिनों तक...यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR का मौसम कैसा?
इंडिया
इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही फूट! अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और भगवंत मान के दिल्ली में लगे पोस्टर
इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही फूट! अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और भगवंत मान के दिल्ली में लगे पोस्टर
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Chaar Ki Chaal | Ghazipur Encounter | Sanjay Nishad: कमलेश चौधरी एनकाउंटर पर महा-संग्राम!
दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रुको! मैं ही लेता हूं सारे फैसले...', मिसाइल हमले पर भड़के ट्रंप, नेतन्याहू को फोन पर दी चेतावनी
'रुको! मैं ही लेता हूं सारे फैसले...', मिसाइल हमले पर भड़के ट्रंप, नेतन्याहू को फोन पर दी चेतावनी
बिहार
सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब छोड़ेंगे आवास
सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब छोड़ेंगे आवास
विश्व
रनवे को टच करते ही उठा धुआं, पलक झपकते ही आग का गोला बन गया हवाई जहाज, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो
रनवे को टच करते ही उठा धुआं, पलक झपकते ही आग का गोला बन गया प्लेन, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो
फ़ुटबॉल
फीफा विश्व कप 2026 के पहले बड़ा हादसा! इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास अंधाधुन फायरिंग, 9 लोग घायल
फीफा विश्व कप 2026 के पहले बड़ा हादसा! इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास अंधाधुन फायरिंग, 9 लोग घायल
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
बॉलीवुड
Bandar BO Day 3: बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
ट्रेंडिंग
Video: पापा की गोद और तोतली ज़ुबान! नन्ही-सी बच्ची ने पापा के साथ गाया दिल डूबा गाना, भावुक हुए यूजर्स
पापा की गोद और तोतली ज़ुबान! नन्ही-सी बच्ची ने पापा के साथ गाया दिल डूबा गाना, भावुक हुए यूजर्स
एग्रीकल्चर
घर की छत पर उगा सकते हैं शानदार भिंडी, यह रहा एकदम आसान तरीका
घर की छत पर उगा सकते हैं शानदार भिंडी, यह रहा एकदम आसान तरीका
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget