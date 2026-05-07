हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSuvendu Adhikari PA Murder LIVE: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA का मर्डर, BJP का आरोप- अभिषेक बनर्जी ने कराई हत्या, रद्द हो TMC की मान्यता

Suvendu Adhikari PA Murder LIVE: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA का मर्डर, BJP का आरोप- अभिषेक बनर्जी ने कराई हत्या, रद्द हो TMC की मान्यता

Suvendu Adhikari PA Shot Dead LIVE: बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार (6 मई) रात कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी गई.

By : शैलजाकांत मिश्रा  | Updated at : 07 May 2026 08:53 AM (IST)

LIVE

Key Events
Suvendu Adhikari PA Shot Dead LIVE Updates Chandranath Rath Madhyamgram North 24 Parganas TMC BJP Post Election Violence Suvendu Adhikari PA Murder LIVE: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA का मर्डर, BJP का आरोप- अभिषेक बनर्जी ने कराई हत्या, रद्द हो TMC की मान्यता
Suvendu Adhikari PA Shot Dead LIVE: शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या
Source : PTI

Background

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार (6 मई) रात कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी गई.पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ ही घंटे के भीतर हुई इस घटना पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आईं हैं और क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है.

घटना उत्तरी 24 परगना जिले में मध्यमग्राम क्षेत्र के दोहरिया में हुई, जहां शुभेंदु अधिकारी के सहायक चंद्रनाथ रथ पर हमला किया गया. बाइक पर सवार लोगों ने उन्हें करीब से गोली मार दी. हमलावरों ने रथ की कार का पीछा किया, उसे रोका और उन पर गोली चला दी. हमला करने के तुरंत बाद हमलावर फरार हो गए. रथ ड्राइवर के बगल में आगे की सीट पर बैठे थे. रथ के ड्राइवर को भी गोली लगी और उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया, 'पीड़ित को मृत अवस्था में लाया गया था. छाती पर कई गोलियां लगी थीं, एक गोली उनके पेट में भी लगी थी.' घटना के चलते तनाव के बीच इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सूत्रों के अनुसार, गोलीबारी में शामिल लोगों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.

सुवेंदु अधिकारी के पीए की मौत पर डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा, 'हमने जांच शुरू कर दी है. अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी को जब्त कर लिया है. पता चला है कि उसकी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी. इस्तेमाल की गई नंबर प्लेट सिलीगुड़ी की एक गाड़ी की है, लेकिन यह फर्जी है. हमने घटनास्थल से कुछ खाली कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं. अब तक मिली जानकारी के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और फिलहाल मैं इतनी ही जानकारी साझा कर सकता हूं.'

4 मई को बंगाल चुनाव का रिजल्ट सामने आने के बाद से राज्य में हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही हैं. इस दौरान कई लोगों पर जानलेवा हमले हुए हैं. हिंसा की घटनाओं के बीच बुधवार को ही सुवेंदु अधिकारी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व अभी भी सक्रिय हैं. भाजपा की सरकार बनने के बाद, पार्टी से जुड़ाव या बिना किसी भेदभाव के सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भाजपा नेता या कार्यकर्ता हिंसा भड़काते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

 

08:53 AM (IST)  •  07 May 2026

Suvendu Adhikari PA Murder LIVE: दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए- चंद्रकांत के पड़ोसी

शुभेंदु के पीए के पड़ोसी ने कहा, 'चंद्रकांत हमारे मोहल्ले का बहुत अच्छा लड़का था. वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था और सबकी मदद करता था. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ इतना बुरा होगा. यह घटना सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है. हम इस घटना का कड़ा विरोध करते हैं. हम मांग करते हैं कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए नहीं तो हम एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे.'

08:40 AM (IST)  •  07 May 2026

Suvendu Adhikari PA Murder LIVE: शुभेंदु के पीए मर्डर केस में नई जानकारी

शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या के मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं. पुलिस सूत्रों का दावा है कि घटना रात 10 बजे से 10:15 बजे के बीच हुई. बताया जा रहा है कि हमले के समय गाड़ी की अगली सीट पर चंद्रनाथ रथ और उनका ड्राइवर मौजूद थे. पीछे की सीट पर मिंटू नाम का एक व्यक्ति बैठा था, जिसे चंद्रनाथ रथ का करीबी बताया जा रहा है.

Load More
Tags :
Suvendu Adhikari Bengal News TMC MAMATA BANERJEE Suvendu Adhikari PA Shot Dead
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Suvendu Adhikari PA Murder LIVE: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA का मर्डर, BJP का आरोप- अभिषेक बनर्जी ने कराई हत्या, रद्द हो TMC की मान्यता
LIVE: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA का मर्डर, BJP का आरोप- अभिषेक बनर्जी ने कराई हत्या
इंडिया
'कार तेज स्पीड में थी, तभी अचानक...', शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ मर्डर में चश्मदीद ने abp न्यूज़ को बताई आंखों देखी
'कार तेज स्पीड में थी, तभी अचानक...', शुभेंदु के PA मर्डर केस में चश्मदीद ने abp न्यूज़ को बताई आंखों देखी
इंडिया
चंद्रनाथ रथ की कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग, फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल... बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA के मर्डर में अब तक क्या-क्या पता चला?
चंद्रनाथ रथ की कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग... बंगाल में शुभेंदु के PA के मर्डर में अब तक क्या-क्या पता चला?
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी PA मर्डर: सिल्वर रंग की गाड़ी, तिराहे पर फायरिंग, कैप पहने हमलावर ने कैसे दिया वारदात को अंजाम?
शुभेंदु PA मर्डर: सिल्वर रंग की गाड़ी, तिराहे पर फायरिंग, कैप पहने हमलावर ने कैसे दिया वारदात को अंजाम?
Advertisement

वीडियोज

Basirhat में खूनी संघर्ष! झंडा लगाने पर BJP कार्यकर्ता को मारी गोली | West Bengal Result | Mamata
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA हत्या मामले में TMC का सनसनीखेज सच! | West Bengal Result
Sansani: लव स्टोरी का काला जादू ! | Crime News |
Bharat Ki Baat : धमाकों से दहला Punjab , Jalandhar और Amritsar में ब्लास्ट | Punjab Blasts 2026
Sandeep Chaudhary: विपक्ष के फाइनल गेम पर पत्रकारों का सबसे सटीक विश्लेषण | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कार तेज स्पीड में थी, तभी अचानक...', शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ मर्डर में चश्मदीद ने abp न्यूज़ को बताई आंखों देखी
'कार तेज स्पीड में थी, तभी अचानक...', शुभेंदु के PA मर्डर केस में चश्मदीद ने abp न्यूज़ को बताई आंखों देखी
बिहार
'चाचा जी को निर्जीव ही बना दिया', सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर रोहिणी आचार्य ने शेयर किया कार्टून
'चाचा जी को निर्जीव ही बना दिया', सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर रोहिणी आचार्य का बड़ा तंज
आईपीएल 2026
Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
इंडिया
बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद शुभेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या, TMC का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद शुभेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या, TMC का आया पहला रिएक्शन
साउथ सिनेमा
Spirit Box Office: 'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?
'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या हासिल कर पाएंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ?
चुनाव 2026
Election Results 2026 Highlights: तमिलनाडु में फिर चुनाव कराने की मांग, TVK के पास बहुमत न होने का इस नेता ने किया दावा
तमिलनाडु में फिर चुनाव कराने की मांग, TVK के पास बहुमत न होने का इस नेता ने किया दावा
महाराष्ट्र
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
जनरल नॉलेज
Mamata Banerjee Refuses Resign: क्या इस्तीफा नहीं देने पर ममता बनर्जी पर हो सकता है केस, जानिए क्या कहता है नियम?
क्या इस्तीफा नहीं देने पर ममता बनर्जी पर हो सकता है केस, जानिए क्या कहता है नियम?
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget