पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के PA की बुधवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई. अपने घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर चंद्रनाथ रथ को गोली मारी गई. मौके पर गाड़ी के टूटे कांच के टुकड़े पड़े हैं. कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और फॉरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है.

सिल्वर रंग की गाड़ी पर फोकस

इस जांच के फोकस में एक सिल्वर रंग की गाड़ी है, जिससे चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोका गया था. रात तकरीबन 10 बजकर 20 मिनट पर चंद्रनाथ रथ की गाड़ी मेन हाईवे से उनके घर की गली की तरफ मुड़ी और घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर इस सिल्वर रंग की गाड़ी जिसका नंबर WB 74 AK 2270 है, हमलावरों ने इस गाड़ी को एक तिराहे नुमा रास्ते पर चंद्रनाथ रथ की गाड़ी के सामने लगा दिया, जिससे चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रुक गई.

तिराहे पर हत्याकांड

चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रुकते ही बाइक पर सवार एक हमलावर जिसने कैप पहनी हुई थी, उसने उतरते ही ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 3 राउंड रथ के सीने में लगा जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. उनके ड्राइवर की हालत नाजुक है.

जिस जगह और जिस तिराहे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. मुमकिन है कि इस स्पॉट को भी बहुत सोच समझ कर चुना गया ताकि हमलावरों के पास भागने के लिए सिर्फ गली का ही रास्ता न हो बल्कि एक तीसरा रास्ता भी हो जो सुनसान इलाके से होते हुए मेन सड़क पर जाए.

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सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस

जांच का फोकस ये सिल्वर रंग की गाड़ी इसलिए भी है क्योंकि इस गाड़ी की नंबर प्लेट फर्जी है. साथ ही इस गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर लगी सीट बेल्ट भी गाड़ी के दरवाजे में फंसी है, जो कि दर्शाता है कि हमलावर के साथी घटना को अंजाम देने के बाद जल्दबाजी में गाड़ी से निकलकर बाइक पर बैठकर भाग गए. जिस जगह पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया ये रिहायशी इलाका है. खंभे पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, जो कि जांच में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है.

इसके अलावा पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच पुलिस की ओर से की जा रही है ताकि हमलावरों का रूट मैप तैयार किया जा सके. वो किस रास्ते से आए, किस रास्ते से भागे और कहां से उन्होंने रथ की गाड़ी का पीछा करना शुरू किया.

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