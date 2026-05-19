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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में बड़ा अपडेट, CBI ने पांचवें आरोपी को किया गिरफ्तार, कार को लेकर भी सामने आई जानकारी

शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में बड़ा अपडेट, CBI ने पांचवें आरोपी को किया गिरफ्तार, कार को लेकर भी सामने आई जानकारी

Suvendu Adhikari PA Murder Case: शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में बड़ा अपडेट मिला है. चंद्रनाथ रथ की हत्या में शामिल कार बलिया से खरीदी गई थी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 May 2026 11:16 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक हत्याकांड में शामिल पांचवें आरोपी विनय राय को CBI ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही चंद्रनाथ रथ की हत्या में शामिल निशान माइक्रा कार को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. वह कार बलिया से खरीदी गई थी.

बलिया के सत्यम सिंह से बलिया निवासी कॉन्ट्रैक्ट किलर ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मन्नू ने 1 मई को 50 हजार रुपये में यह कार खरीदी थी. मन्नू को इस गैंग का सरगना बताया जा रहा है. उसके घर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की, लेकिन वह फरार हो गया. इसका लाइव वीडियो भी सामने आया है. वहीं, इस हत्याकांड में मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार राजकुमार सिंह को भी मन्नू गैंग का सदस्य बताया जा रहा है. दोनों की एक साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं. बलिया से अभी और कई गिरफ्तारियां जल्द हो सकती हैं.

बांसडीह रोड के फुलवरिया गांव निवासी सत्यम सिंह के पिता जितेंद्र सिंह ने कार का राज खोला. उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में उनके गांव के ही मिठू उर्फ दीपक ने उन्हें यह कार 35 हजार रुपये में खरीदवाई थी. बाद में उसी मिठू ने कई बार मना करने के बावजूद यह कार हिस्ट्रीशीटर ज्ञानेंद्र उर्फ मन्नू को 50 हजार रुपये में 1 मई को बिकवा दी.

जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि मन्नू अपराधी किस्म का आदमी है. कार खरीदने के बाद नाम ट्रांसफर कराने की बात पर उन्होंने कहा था कि पहले गाड़ी बनवा लें, फिर नाम ट्रांसफर करवा लेंगे. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम उनके घर पूछताछ करने पहुंची थी. टीम ने यह जानकारी ली कि गाड़ी किसे और कब बेची गई थी.

सीबीआई और एसटीएफ टीमों की छापेमारी

सीबीआई और एसटीएफ टीम की छापेमारी की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं. यह तस्वीरें बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के शीतल दवनी गांव की बताई जा रही हैं, जहां ज्ञानेंद्र उर्फ मन्नू के घर सीबीआई और एसटीएफ की टीम उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी. ज्ञानेंद्र उर्फ मन्नू एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उस पर हत्या सहित कुल 13 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं. उसे मन्नू गैंग का सरगना बताया जा रहा है. इसी ने माइक्रा कार खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल चंद्रनाथ रथ की हत्या में होने की बात कही जा रही है. मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार राजकुमार उर्फ राज सिंह भी मन्नू गैंग का सदस्य बताया जा रहा है. दोनों की हाथ में हाथ पकड़े तस्वीरें भी सामने आई हैं. ज्ञानेंद्र उर्फ मन्नू का ग्राम प्रधान मुकेश सिंह पर ताबड़तोड़ 30 राउंड फायरिंग करते हुए वीडियो भी सामने आया है.

यह भी पढ़ें : ट्रंप बोले- हमें फिर से करना होगा ईरान पर हमला, UAE का दावा- 48 घंटे में मार गिराए 6 ड्रोन्स

Published at : 19 May 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari INDIA WEST BENGAL
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