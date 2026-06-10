हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ये वाला खिलाओ...', बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को खिलाई झालमुड़ी, वीडियो Viral

'ये वाला खिलाओ...', बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को खिलाई झालमुड़ी, वीडियो Viral

NDA Leaders Meeting: बंगाल विधानसभा चुनाव में झालमुड़ी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था. भारत मंडपम में शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झालमुड़ी परोसते देखा गया

By : आईएएनएस | Updated at : 10 Jun 2026 07:31 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र की मोदी सरकार के निरंतर सत्ता में रहते हुए ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं. इसके साथ ही पीएम मोदी ने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी बना लिया है. इस अवसर पर बुधवार (10 जून 2026) को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बैठक बुलाई गई. इस बैठक में हिस्सा लेने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी पहुंचे.

शुभेंदु अधिकारी ने PM मोदी को खिलाई झालमुड़ी

इस दौरान एक रोचक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झालमुड़ी परोसते देखा गया. वीडियो में प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और दूसरे बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया. पीएम मोदी ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आज एनडीए की बैठक में साथी एनडीए नेताओं के साथ झालमुड़ी खाई.'

बंगाल चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था झालमुड़ी 

बंगाल विधानसभा चुनाव में झालमुड़ी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था. 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जब झारग्राम में चुनावी रैली को संबोधित करने गए थे तो अचानक झालमुड़ी की एक दुकान पर पहुंच गए थे. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दुकानदार विक्रम शॉ से कहा था कि भाई झालमुड़ी खिलाओ. जब दुकानदार ने उनसे पूछा कि आप प्याज खाते हैं तो प्रधानमंत्री ने मजेदार पंच मारते हुए कहा कि हां, भाई प्याज खाते हैं, लेकिन दिमाग नहीं खाते. झालमुड़ी खाने के बाद पीएम मोदी ने दुकानदार को दस रुपए भी दिए थे.

इस घटना के बाद झालमुड़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी थी. यहां तक कि बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी बीजेपी और टीएमसी के नेताओं ने झालमुड़ी को लेकर खूब बयानबाजी की थी. जब पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे निकले तो प्रचंड जीत से उत्साहित बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे और आम लोगों को भी झालमुड़ी खिलाकर खुशियां मनाई थी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की

इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की. कैबिनेट सदस्यों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए खड़े होकर तालियां बजाकर उन्हें बधाई दी. प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर 12 साल पूरे किए. चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिनों के कार्यकाल के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

ये भी पढ़ें : टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट आयी सामने, सयानी घोष-शत्रुघ्न सिन्हा समेत जानें किस-किसका नाम

Published at : 10 Jun 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari PM Modi Bharat Mandapam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये वाला खिलाओ...', बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को खिलाई झालमुड़ी, वीडियो Viral
'ये वाला खिलाओ...', बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को खिलाई झालमुड़ी, वीडियो Viral
इंडिया
फ्लैट खरीदने से पहले कारपेट एरिया जरूर देखें, यूपी रेरा ने घर खरीददारों को दी अहम सलाह
फ्लैट खरीदने से पहले कारपेट एरिया जरूर देखें, यूपी रेरा ने घर खरीददारों को दी अहम सलाह
इंडिया
प्रिय नेता मोदी जी ने 62 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है... NDA मीटिंग में बोले गृहमंत्री अमित शाह
प्रिय नेता मोदी जी ने 62 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है... NDA मीटिंग में बोले गृहमंत्री अमित शाह
इंडिया
TMC Turmoil: टीएमसी-कांग्रेस विलय की अटकलों पर सियासी घमासान, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- 'कुछ भी हो सकता है', विद्रोही टीएमसी नेताओं ने किया खंडन
टीएमसी-कांग्रेस विलय की अटकलों पर घमासान, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष बोले- 'कुछ भी हो सकता है', बागी नेताओं का इनकार
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! नीले ड्रम में बंद होने का था डर, इसलिए कर दिया...! ABPLIVE
Xi Jinping North Korea visit 2026: किम जोंग उन पर शी जिनपिंग ने क्यों डाले डोरे? ABPLIVE
US Iran War: 2 हफ्ते में ईरान पर जीत, धड़ाम होंगे तेल के दाम! जंग के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान !
बॉलीवुड न्यूज़: आलिया भट्ट ने 'Alpha' के धांसू टीज़र में अपने खतरनाक एक्शन अवतार से उड़ाए होश
125cc Scooter Battle: Burgman vs Avenis vs Ntorq | कौन है असली King? #burgmanstreet #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संकट में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं ये सांसद, सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान तक छिटके
संकट में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं ये सांसद, सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान तक छिटके
झारखंड
झारखंड राज्यसभा चुनाव: BJP समर्थित परिमल नथवानी पर EC का बड़ा फैसला, कांग्रेस ने उठाए थे सवाल
झारखंड राज्यसभा चुनाव: BJP समर्थित परिमल नथवानी पर EC का बड़ा फैसला, कांग्रेस ने उठाए थे सवाल
इंडिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर ट्रंप का बयान, US प्रेसीडेंट ने अल्लाह को किस बात का कहा शुक्रिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर बोले ट्रंप, अल्लाह को किस बात का किया शुक्रिया
क्रिकेट
Fact Check: क्या माहिरा शर्मा से शादी करने वाले हैं मोहम्मद सिराज? जानें वायरल दावें की सच्चाई
Fact Check: क्या माहिरा शर्मा से शादी करने वाले हैं मोहम्मद सिराज? जानें वायरल दावें की सच्चाई
बॉलीवुड
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
इंडिया
Explained: भारत में सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता मुश्किल क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बन जाती छोटी पार्टियां?
सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता कठिन क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बनती छोटी पार्टियां?
फैशन
Sara Tendulkar: मैजेंटा लहंगा चोली में 'तेंदुलकर' ने लूट लिया जहां 'सारा', तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें
मैजेंटा लहंगा चोली में 'तेंदुलकर' ने लूट लिया जहां 'सारा', तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें
जनरल नॉलेज
अमेरिका में सत्यनारायण की कथा से कितना कमाते हैं पंडित जी? देखें एक दिन का हिसाब-किताब
अमेरिका में सत्यनारायण की कथा से कितना कमाते हैं पंडित जी? देखें एक दिन का हिसाब-किताब
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget