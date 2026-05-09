पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी शनिवार (9 मई 2026) को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. सुबह 11 बजे होने वाला यह समारोह काफी भव्य होने वाला है. इसे तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन के अंत और भाजपा की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है.

इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा भाजपा और एनडीए के कई बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक भाजपा शासित राज्यों के 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री कोलकाता पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं.

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कोलकाता में बड़े नेताओं का जमावड़ा

कोलकाता में इस समय बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल होंगे. बंगाल भाजपा के बड़े नेता दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और नए चुने गए विधायक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे.

कोलकाता एयरपोर्ट पर VVIP नेताओं का आगमन

कोलकाता एयरपोर्ट पर लगातार वीवीआईपी नेताओं का पहुंचना जारी है. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो, राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा पहले ही कोलकाता पहुंच चुके हैं. वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं.

सोनार बांग्ला की झलक देने की कोशिश

भाजपा इस समारोह को सोनार बांग्ला की झलक देने की कोशिश कर रही है. तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान हिंसा में मारे गए 200 से ज्यादा लोगों के परिवारों को खास तौर पर निमंत्रण भेजा गया है. इसके अलावा उद्योग जगत, कला और संस्कृति से जुड़े कई लोगों को भी बुलाया गया है. कारोबारी संजय बुधिया और सज्जन भजंका, मशहूर नर्तकी और अभिनेत्री ममता शंकर, लेखक, कलाकार और फिल्मी दुनिया की कई हस्तियां भी समारोह में मौजूद रहेंगी. न्यायपालिका से जुड़े कई मौजूदा और रिटायर्ड जजों को भी आमंत्रित किया गया है.

शपथ समारोह को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां

इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. करीब 1,000 वीवीआईपी मेहमानों और 9,000 अन्य लोगों को निमंत्रण भेजा गया है. वहीं लाखों भाजपा समर्थकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. कार्यक्रम स्थल पर करीब 50,000 कुर्सियां लगाई गई हैं. भीड़ को संभालने के लिए 20 से ज्यादा एंट्री गेट बनाए गए हैं. सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. लगभग 4,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. कोलकाता पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है और कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है ताकि वीवीआईपी मूवमेंट में कोई परेशानी न हो.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचेगे कोलकाता?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे. इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से सीधे ब्रिगेड परेड ग्राउंड जाएंगे. शपथ ग्रहण समारोह के बाद नई भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक विधानसभा में होने की संभावना है. यह कार्यक्रम सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है. पहली बार भाजपा राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, इसलिए पूरे देश की नजर इस शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई है.

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