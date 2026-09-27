शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, पूछा- 'कहां हो रहा आंदोलन?'

पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के SIR विरोधी आंदोलन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य में कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा है और विपक्ष को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है.

शुभेंदु अधिकारी ने सेरामपुर में हुई ममता बनर्जी की सभा का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत की अनुमति के बाद हुई बैठक में भीड़ कम थी. उन्होंने दावा किया कि सभा में करीब 150 लोग ही मौजूद थे. हालांकि, सभा में मौजूद लोगों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे हो सकते हैं, इसलिए इस आंकड़े को शुभेंदु अधिकारी के दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

#WATCH | Kolkata: West Bengal CM Suvendu Adhikari says, "There is no movement. Where is the movement? They (opposition) don't even have the public with them. Look at the meeting held yesterday in Serampore after obtaining court permission; just take a look at the visuals. They… pic.twitter.com/ZoaTPXjpKC — ANI (@ANI) September 27, 2026

ममता बनर्जी के आंदोलन पर शुभेंदु का सवाल

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहीं और कई बार सांसद भी रह चुकी हैं. उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में उनकी राजनीतिक स्थिति बदल गई है और पार्टी भी अलग-अलग हिस्सों में बंट गई है. बता दें कि ममता बनर्जी ने 26 सितंबर को सेरामपुर की सभा में SIR को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि आयोग के खिलाफ विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक CEC इस्तीफा नहीं देते.

60 लाख नामों की जांच और 27.16 लाख नाम हटे

SIR के दौरान पश्चिम बंगाल में करीब 60.06 लाख मतदाताओं के मामलों को 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' यानी रिकॉर्ड में तार्किक गड़बड़ी की श्रेणी में रखा गया था. इन मामलों की जांच न्यायिक अधिकारियों ने की. मौजूदा आंकड़ों के अनुसार करीब 32.68 लाख नाम जांच के बाद मतदाता सूची में बनाए रखने योग्य पाए गए, जबकि 27.16 लाख नाम हटाने का फैसला हुआ. पूरे SIR के दौरान पहले के चरणों में हटाए गए नामों को जोड़ने पर कुल हटाए गए नामों की संख्या करीब 90.83 लाख तक पहुंची थी. शुभेंदु अधिकारी ने इसी आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि 27 लाख से ज्यादा नाम रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ियों से जुड़ी जांच के बाद हटाए गए.

अपील की प्रक्रिया भी जारी

SIR के बाद हटाए गए मतदाताओं के लिए अपील की व्यवस्था भी की गई है. चुनाव आयोग से जुड़े हालिया आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 38 लाख से ज्यादा अपीलें दायर हुई हैं. इनमें 22.21 लाख से ज्यादा अपील ऐसे लोगों की हैं, जिनके नाम हटाए गए थे और वे अपना नाम फिर से जुड़वाने की मांग कर रहे हैं. इस वजह से SIR की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी मतदाता सूची को लेकर कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है.

शुभेंदु ने विपक्षी नेताओं पर भी साधा निशाना

शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के साथ राहुल गांधी और CPI(M) नेता एमए बेबी को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष SIR को लेकर आंदोलन कर रहा है तो उसे केरल में भी विरोध प्रदर्शन करना चाहिए. उनका दावा था कि बिहार और पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर स्थिति खराब बताई जा रही है, जबकि दूसरे राज्यों में भी इसी प्रक्रिया को लेकर अलग स्थिति है. ये शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक टिप्पणी है.

SIR को लेकर जारी है राजनीतिक टकराव

पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं. विपक्ष मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है. वहीं, चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को सही और अपडेट करना है.