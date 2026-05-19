पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार (19 मई, 2026) को 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को नौकरी देने का वादा किया. सीएम ने 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को नौकरी देने की जिम्मेदारी लेने के अलावा, वे उन पार्टी कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी लेंगे जो राज्य में हिंसा का शिकार हुए थे.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा से भाजपा उम्मीदवार देबांग्शु पांडा को यह भी निर्देश दिया कि वह उन्हें उस विधानसभा सीट के उन पार्टी कार्यकर्ताओं की सूची भेजें, जो पिछली सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई ज्यादतियों का शिकार हुए थे. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस सूची के आधार पर पीड़ितों को हर तरह की मदद दी जाएगी. आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ रहेंगे.

भाजपा के अपने अनुमानों के अनुसार, 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में हुई हिंसा में कुल 321 पार्टी कार्यकर्ता मारे गए थे. फाल्टा में मतदान हाल ही में संपन्न हुए दो चरणों वाले विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को हुआ था. उस दिन फाल्टा से चुनावी धांधली की कई शिकायतें सामने आई थीं.

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कई मतदान केंद्रों पर भाजपा उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्नों के सामने वाले ईवीएम बटन सफेद टेप से ढके हुए थे. इसके बाद विशेष चुनाव पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फाल्टा का दौरा किया और आरोपों की जांच की.

सुब्रत गुप्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पूरी फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया. 21 मई को दोबारा मतदान होगा और 24 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

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