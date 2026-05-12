शुभेंदु ने बंगाल के CEO को बनाया मुख्य सचिव तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- BJP को फायदा...

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के CEO मनोज अग्रवाल को बनाया मुख्य सचिव तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- भाजपा को फायदा पहुंचाने...

शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के CEO मनोज अग्रवाल को बनाया मुख्य सचिव तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- भाजपा को फायदा पहुंचाने...

बीजेपी ने बंगाल में पहली बार सरकार बनाई है. हाल में हुए विधानसभा चुनाव में BJP ने TMC को करारी शिकस्त दी. BJP को 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 207 पर जीत मिली जबकि TMC 80 सीट पर सिमट गई. 

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 12 May 2026 08:23 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. 1990 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लीड किया था. चुनाव अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. 

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस नियुक्ति को चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत और सांठगांठ को दिखाती है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भाजपा के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की निगरानी करने वाले पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है. इसी तरह मतदाता सूची से नाम हटाने और मतदाता सूची की निगरानी के लिए नियुक्त विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रता गुप्ता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है.'

ये भी पढ़ें- मनोज अग्रवाल बने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, इन्हीं की निगरानी में संपन्न हुआ चुनाव

उन्होंने लिखा, 'ये नियुक्तियां चुनाव आयोग और भाजपा के बीच स्पष्ट मिलीभगत और सांठगांठ को दर्शाती हैं. अब इस मिलीभगत को गुप्त रखने या छिपाने का कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है. ये नियुक्तियां इस बात का प्रमाण हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था और उसने केवल भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया. पूरे राज्य में 27 लाख लोगों को मतदान से वंचित रखते हुए चुनाव कराए गए. यह चुनाव आयोग द्वारा भाजपा को चुनावी लाभ दिलाने के लिए चतुराई से किया गया था.'

बंगाल में कई पदों पर रह चुके हैं मनोज अग्रवाल

आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र मनोज अग्रवाल अपने करियर में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं. उन्होंने बंगाल सरकार के कई प्रमुख विभागों में सेवाएं दी हैं. इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. अधिकारियों के अनुसार उन्होंने राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और कोना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित महत्वपूर्ण एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना तैयार की.

कोरोनाकाल में निभाई थी बड़ी जिम्मेदारी

राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अग्रवाल ने कोविड-19 महामारी के समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य कूपन वितरण की जिम्मेदारी सरकार के जनप्रतिनिधियों के बजाय सरकारी अधिकारियों को सौंपने का निर्देश दिया था. उनका यह रुख कथित तौर पर तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार को पसंद नहीं आया. इसके बाद अग्रवाल को राज्य वन विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया. 

ये भी पढ़ें- दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, अग्निमित्रा को महिला कल्याण... शुभेंदु कैबिनेट में जानें किसे कौन सा मंत्रालय

मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था बंगाल का चुनाव 

इस पद पर रहते हुए उन्होंने एसआईआर की जिम्मेदारी संभाली, जिसे भाजपा ने 'मतदाता सूची का आवश्यक शुद्धिकरण अभियान; बताया, जबकि टीएमसी ने इसे 'भाजपा के इशारे पर वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की सोची-समझी कोशिश करार दिया. हालांकि अग्रवाल इसी साल जुलाई में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार उन्हें सेवा विस्तार मिलने की लगभग पूरी संभावना है. बता दें कि SIR के दौरान करीब 91 लाख वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे. 

बीजेपी ने बंगाल में पहली बार सरकार बनाई है. हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त दी. भाजपा को 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 207 सीट पर जीत मिली जबकि टीएमसी 80 सीट पर सिमट गई. 

Published at : 12 May 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari Jairam Ramesh WEST BENGAL CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के CEO मनोज अग्रवाल को बनाया मुख्य सचिव तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- भाजपा को फायदा पहुंचाने...
शुभेंदु ने बंगाल के CEO को बनाया मुख्य सचिव तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- BJP को फायदा...
इंडिया
PM मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर आया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
PM मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन, क्या कहा?
इंडिया
ईरान के प्रस्ताव को ट्रंप ने बताया बकवास, बोले- 'लाइफ सपोर्ट पर है सीजफायर'
ईरान के प्रस्ताव को ट्रंप ने बताया बकवास, बोले- 'लाइफ सपोर्ट पर है सीजफायर'
इंडिया
सोना खरीदने से बचें... पीएम मोदी से पहले जानें किन-किन सरकारों में हुई थी जनता से ये अपील
सोना खरीदने से बचें... पीएम मोदी से पहले जानें किन-किन सरकारों में हुई थी जनता से ये अपील
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Janhit | Tamil Nadu New CM: ये है साउथ का नया 'पावर कपल'? | Vijay | Trisha | TVK
PM modi on Gold | Sandeep Chaudhary: PM की बचत अपील का सबसे सटीक विश्लेषण | LPG-Oil Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम इससे खुश नहीं...', युद्ध के बीच तेल संकट से बिगड़े कई देशों के हालात, ईरान ने भारत को लेकर कह दी बड़ी बात
'हम इससे खुश नहीं...', युद्ध के बीच तेल संकट से बिगड़े कई देशों के हालात, ईरान ने भारत को लेकर कह दी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में आरोपी राज की मां रो-रोकर बोलीं
'मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में आरोपी राज की मां रो-रोकर बोलीं
इंडिया
PM मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर आया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
PM मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन, क्या कहा?
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
टेलीविजन
मौनी रॉय का सूरज नांबियर से होने वाला है तलाक? एक्ट्रेस ने पति को किया अनफॉलो, शादी की फोटो भी की डिलीट!
मौनी रॉय का सूरज नांबियर से होने वाला है तलाक? एक्ट्रेस ने पति को किया अनफॉलो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सीधे बोल दो खेलना नहीं देना चाहते', गोंडा में रेसलर विनेश फोगाट का WFI पर फूटा गुस्सा
'सीधे बोल दो खेलना नहीं देना चाहते', गोंडा में रेसलर विनेश फोगाट का WFI पर फूटा गुस्सा
ट्रेंडिंग
Video: 'मैं भारत में घुस गई’...पाकिस्तानी महिला का वीडियो वायरल, लोगों ने मिनटों में खोल दी पोल
'मैं भारत में घुस गई’...पाकिस्तानी महिला का वीडियो वायरल, लोगों ने मिनटों में खोल दी पोल
टेक्नोलॉजी
Smart Ring है बड़े काम की चीज, इन मामलों में स्मार्टवॉच को भी छोड़ देती है पीछे
Smart Ring है बड़े काम की चीज, इन मामलों में स्मार्टवॉच को भी छोड़ देती है पीछे
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget