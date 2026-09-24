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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया2 मंत्रियों को शुभेंदु अधिकारी की नसीहत, कहा- ‘सड़क पर घूमने से काम नहीं चलेगा’

2 मंत्रियों को शुभेंदु अधिकारी की नसीहत, कहा- ‘सड़क पर घूमने से काम नहीं चलेगा’

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री अग्निमित्रा पाल और स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखोपाध्याय को सड़क पर घूमने से ज्यादा अपने विभागीय काम पर ध्यान देने की सलाह दी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 06:34 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार के दो मंत्रियों अग्निमित्रा पाल और शरदवत मुखोपाध्याय को अपने विभागीय काम पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बुधवार, 23 सितंबर को नबन्ना में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों से कहा कि वे सड़क पर ज्यादा सक्रिय रहने के बजाय अपने कार्यालय और विभाग की जिम्मेदारियों पर फोकस करें.

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने दोनों मंत्रियों को सार्वजनिक गतिविधियों के दौरान ज्यादा सावधानी बरतने और अपने प्रशासनिक पद की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया. उन्होंने विभागों का काम सुचारू रखने और लोगों तक सरकारी सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया.

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अग्निमित्रा पाल के सड़क अभियान की चर्चा

नगर विकास और नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पाल पिछले कुछ समय से सड़क और फुटपाथ से जुड़े मामलों को लेकर सार्वजनिक रूप से सक्रिय दिखाई दी हैं. उनके कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें वह फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने, सड़क सुरक्षा और बाजार की व्यवस्था को लेकर लोगों से बात करती नजर आईं. एक वीडियो में वह सब्जी बेचने वाले से बातचीत करती दिखाई दीं, जबकि दूसरे वीडियो में फुटपाथ पर दूध गर्म कर रही महिला से उनकी बातचीत हुई. सड़क सुरक्षा और अतिक्रमण को लेकर माइक्रोफोन के जरिए लोगों को चेतावनी देने के वीडियो भी सामने आए. इन गतिविधियों को लेकर सार्वजनिक चर्चा हुई है.

स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार कर रहे थे दौरे

स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखोपाध्याय भी हाल के दिनों में सार्वजनिक कार्यक्रमों और सरकारी अस्पतालों के औचक दौरे को लेकर सक्रिय रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके काम में लोगों से सीधे संपर्क और अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायजा लेना शामिल रहा है. इसी दौरान बुधवार को बिधाननगर से बीजेपी विधायक शरदवत मुखोपाध्याय और पड़ोसी राजारहाट-न्यूटाउन क्षेत्र के बीजेपी विधायक पीयूष कनोरिया के बीच सार्वजनिक तौर पर बहस होने की भी बात सामने आई. इसके बाद कैबिनेट बैठक में दोनों मंत्रियों को अपने विभागीय काम पर ध्यान देने की मुख्यमंत्री की सलाह चर्चा में आई.

भर्ती और सरकारी सेवाओं पर भी जोर

कैबिनेट बैठक में विभागों के काम और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं को जल्द दूर करने पर भी जोर दिया गया. रिपोर्टों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में खाली पदों और भर्ती से जुड़े मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत बताई. हालांकि, भर्ती से जुड़े कई मामले अभी अदालतों में लंबित हैं. इसलिए किसी भी नई नियुक्ति की प्रक्रिया कानूनी और प्रशासनिक मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ सकेगी. मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बजट में तय राशि का इस्तेमाल संबंधित योजनाओं और विभागीय जरूरतों के अनुसार करने पर भी जोर दिया. सरकार की ओर से मंत्रियों से विभागीय योजनाओं की प्रगति पर ध्यान देने और लोगों तक सरकारी सेवाएं समय पर पहुंचाने की अपेक्षा जताई गई है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 24 Sep 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL BENGAL SUvendu Adhikari
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