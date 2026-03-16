लोकसभा के 8 निलंबित सांसदों का सस्पेंशन कल हो सकता है वापस, सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति

बजट सत्र के दौरान चेयर पर कागज के टुकड़े फेंके जाने के बाद निलंबित किए गए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के आठ सांसदों का संस्पेंशन कल वापस हो सकता है. यह फैसला सर्वदलीय बैठक में लिया गया है. इस पर सामूहिक सहमति बनी है. सभी निलंबित सांसदों को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक निलंबन रद्द कर दिया जाएगा.

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बनी. सांसदों को निलंबन रद्द करने को लेकर एक प्रस्ताव लाया जाएगा. इसके साथ ही यह तय किया गया है कि सांसद प्लेकार्ड और AI-जनरेटेड तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सदन की गरिमा बनाए रखेंगे.

बजट सेशन के दूसरे सत्र में हर दिन विपक्षी दल के नेता उन आठ सांसदों के निलंबन वापसी का मुद्दा उठाते आ रहे हैं. सोमवार को भी कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी इन निलंबित सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया था. इस मुद्दे पर स्पीकर ओम बिरला विपक्ष की मांग पर सहमत हो गए हैं. स्पीकर इसका ऐलान 17 मार्च को प्रश्नकाल के दौरान कर सकते हैं. फ्लोर लीडर्स की बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी है.

ओम बिरला ने बैठक में किया विशेष आग्रह

स्पीकर बिरला ने प्लेकार्ड और AI जनरेटेड तस्वीर लेकर न आने का आग्रह किया है. इस पर विपक्ष के नेताओं ने भी सहमति जताई है. इधर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की मांग पर टोकते हुए स्पीकर ने कहा था कि सदन के फैसले को लेकर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है. इसके बाद शाम साढ़े चार बजे फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई, जिसपर सहमति बन गई.

किन सांसदों को कर दिया गया था निलंबित

लोकसभा में बजट पहले सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने निलंबन का प्रस्ताव पारित किया था. तब चेयर पर दिलीप सैकिया थे. उनपर विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़कर उसके टुकड़े फेंके थे. इसके आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था. इनमें कांग्रेस के मनिक्कम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी के अलावा लेफ्ट के एस. वेंकटेशन के नाम शामिल हैं.