राज्यसभा और TMC से इस्तीफे के बाद आया सुष्मिता देव का पहला रिएक्शन, बताया फ्यूचर प्लान

तृणमूल कांग्रेस (TMC) को इस हफ्ते एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. पार्टी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इससे पहले वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर रॉय भी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ चुके हैं. इस्तीफे के बाद सुष्मिता देव ने साफ कहा कि उनका यह फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत है और इसे किसी राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

'यह मेरा निजी फैसला है'

मीडिया से बातचीत में सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने सोच-समझकर यह निर्णय लिया है और इसके पीछे पूरी तरह व्यक्तिगत कारण हैं. उन्होंने कहा, 'यह मेरा अपना फैसला है और मैं इस पर किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहती.'

ममता बनर्जी पर टिप्पणी से किया इनकार

सुष्मिता देव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी मामलों पर कोई टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, 'मैं ममता दीदी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी. जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, उनके बारे में सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करना मेरे संस्कार नहीं हैं.'

'मैं असम की हूं, बंगाल की राजनीति पर नहीं बोलूंगी'

उन्होंने कहा कि वह असम से आती हैं और बंगाल की आंतरिक राजनीति या पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, इस पर उन्हें कुछ नहीं कहना है. उन्होंने कहा, 'मैं बंगाल से नहीं, असम से हूं. कौन क्या कर रहा है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी.'

आगे की राजनीति पर फिलहाल चुप्पी

सुष्मिता देव ने कहा कि वह आगे किस पार्टी में रहेंगी या उनकी राजनीतिक दिशा क्या होगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि वह गुरुवार को असम जा रही हैं और अपने परिवार, खासकर अपनी मां से चर्चा करने के बाद आगे का निर्णय लेंगी.

'मैं संगठन की कार्यकर्ता हूं, चुनावी राजनीति से जुड़ी हूं'

उन्होंने खुद को संगठन में काम करने वाली नेता बताते हुए कहा कि उनकी राजनीति हमेशा जनता और चुनावी संघर्ष से जुड़ी रही है. उन्होंने यह भी कहा कि वह असम के लोगों की सेवा करना चाहती हैं और भविष्य के बारे में फैसला जल्द सार्वजनिक करेंगी.

सुबह उपराष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा

सुष्मिता देव ने बताया कि उन्होंने बुधवार सुबह करीब 11 बजे उपराष्ट्रपति के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया. उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से पहले उन्होंने अपने वरिष्ठों से सलाह ली थी, लेकिन अंतिम निर्णय उनका अपना था.