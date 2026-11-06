भाखड़ा-नांगल और ब्यास प्रोजेक्ट पर SC का बड़ा फैसला, हिमाचल को मिलेगा 2011 के फैसले का हक

भाखड़ा-नांगल और ब्यास बिजली परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. पंजाब और हरियाणा अगले 20 सालों में हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देंगे. 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बिजली में हिमाचल प्रदेश के 7.19% हिस्से को मान्यता दी थी और इस हिस्से को 1 नवंबर 1966 से लागू माने जाने का फैसला सुनाया था. ऐसे में दोनों राज्यों को हिमाचल को भारी रकम का भुगतान करना था.

हिमाचल ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए बताया था कि उसे अब तक 2011 के फैसले का लाभ नहीं मिला है. दोनों राज्य बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि पंजाब और हरियाणा अगले 15 साल तक हिमाचल को बिजली देकर बकाया चुकाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने अंतर-राज्य बिजली विवाद के दशकों पुराने मामले को सुलझा लिया है. इसके तहत, भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली 7.19% बिजली के हिस्से को लागू करने की प्रक्रिया तय कर दी गई है. अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बीच हुई बातचीत के बाद एक 'कैशलेस सेटलमेंट' (बिना नकद भुगतान वाला समझौता) ढांचा तैयार किया गया. जिसे जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने स्वीकार कर लिया है.

इस समझौते के तहत, हिमाचल प्रदेश को अगले 20 सालों में पंजाब और हरियाणा से कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश के मूल हिस्से का आकलन 13,066 मिलियन यूनिट किया था. इस समझौते में बांधों के निर्माण में आई पुरानी पूंजीगत लागत (कैपिटल कॉस्ट) के एवज में 420 करोड़ रुपये का समायोजन (एडजस्टमेंट) भी शामिल किया गया है.

हिमाचल प्रदेश इसे 10 वर्षों में लागू करना चाहता था जबकि पंजाब 30 साल की मांग कर रहा था. वहीं, अटॉर्नी जनरल ने 15 सालों का प्रस्ताव दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की अवधि तय की है.

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