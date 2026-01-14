मुश्किल में थलपति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

थलपति विजय की तमिल फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (15 जनवरी, 2026) को सुनवाई करेगा. फिल्म के प्रोड्यूसर केवीएन प्रोडक्शंस ने मद्रास हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑग्स्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी. यह मामला फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने से जुड़ा है. फिल्म को पहले यूए सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ शिकायतों के बाद विवाद खड़ा हो गया.

फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सामने 18 दिसंबर को फिल्म पेश की और बोर्ड ने कुछ कट्स के साथ यूए सर्टिफिकेट की सिफारिश की. प्रोड्यूसर्स ने जरूरी बदलाव कर दिए, लेकिन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया. बोर्ड ने फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया, जिसके खिलाफ निर्माताओं ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

9 जनवरी को हाईकोर्ट की जस्टिस पी.टी. आशा की सिंगल बेंच ने सेंसर बोर्ड को तुरंत यूए सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि शिकायतों पर बार-बार विचार करने से चिंताजनक रुझान बनेगा, लेकिन उसी दिन बोर्ड ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पास अपील कर दी. डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी कि सेंसर को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला था. पहले फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन डिवीजन बेंच की रोक के बाद यह अनिश्चित हो गई.

केवीएन प्रोडक्शंस ने 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है. यह फिल्म विजय की राजनीति में पूरी तरह एंट्री से पहले की आखिरी फिल्म मानी जा रही है. हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कझगम' की शुरुआत की है.

'जन नायकन' फिल्म को केवीएन प्रोडक्शंस ने बनाया है और इसका निर्देशन एच. विनोद ने किया है. फिल्म में थलापति विजय के साथ पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं. निर्माताओं ने बताया कि फिल्म 22 देशों में चार भाषाओं में रिलीज होगी.

