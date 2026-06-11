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मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज होने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, देर रात याचिका दाखिल
कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने अपना राज्यसभा नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ बुधवार (10 जून, 2026) देर रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. उनके वकील गुरुवार सुबह 10:30 बजे कोर्ट से मामले में दखल की मांग कर सकते हैं.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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