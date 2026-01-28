हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'SIR पर सुनवाई के बाद सुनेंगे आपकी याचिका', एअर इंडिया विमान हादसे की जांच को लेकर याचिकाकर्ता से बोले CJI

'SIR पर सुनवाई के बाद सुनेंगे आपकी याचिका', एअर इंडिया विमान हादसे की जांच को लेकर याचिकाकर्ता से बोले CJI

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूरा पायलट संघ कह रहा है कि बोइंग 787 विमान में कोई समस्या है जिसके कारण इसे उड़ान भरने से रोकना होगा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 28 Jan 2026 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

अहमदाबाद के एअर इंडिया विमान हादसे को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार (28 जनवरी, 2026) को सुनवाई के लिए सहमत हो गया. यह जनहित याचिका एक गैर सरकारी संगठन 'सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन' ने दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि 12 जून को हुए एअर इंडिया विमान हादसे की आधिकारिक जांच ने नागरिकों के जीवन, समानता और सत्य जानकारी तक पहुंच के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने यह याचिका रखी गई. याचिकाकर्ता  का पक्ष रखने के लिए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण बेंच के सामने पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब तक न तो केंद्र सरकार और न ही विमान दुर्घटना जांच बोर्ड (AAIB) ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया है.

प्रशांत भूषण ने बताया, 'पूरा पायलट संघ कह रहा है कि बोइंग 787 विमान में कोई समस्या है जिसके कारण इसे उड़ान भरने से रोकना होगा.' इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने उनसे कहा कि एसआईआर से संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई समाप्त हो जाएगी, उसके बाद वह इस मामले पर जल्दी ही सुनवाई करेंगे.

पिछले साल 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एअर इंडिया हादसे में जान गंवाने पायलट कैप्टन सभरवाल को एएआईबी की दुर्घटना जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट में दोषी नहीं ठहराया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कैप्टन सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल की याचिका पर केंद्र सरकार और नागरिक विमानन महानिदेशक (DGCA) को भी नोटिस जारी किया था.

पुष्कराज सभरवाल और ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स’ ने एअर इंडिया की इस विमान दुर्घटना की अदालत की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट एक गैर सरकारी संगठन, एक लॉ स्टूडेंट और मृत पायलट के पिता की तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा हैय इन याचिकाओं में अदालत की निगरानी में इस दुर्घटना की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया गया है.

एअर इंडिया की बोइंग 787-8 उड़ान एआई171 अहमदाबाद से 12 जून को लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी. अहमदाबाद से रवाना होने के बाद कुछ ही पल बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों समेत कुल 260 लोगों की मौत हो गई. यह विमान मुख्य पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल और सह-पायलट कैप्टन क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे.

 

यह भी पढ़ें:-
हां,हां... रनवे दिख रहा है- पायलट की ATC से आखिरी बातचीत, अजित पवार का प्लेन क्रैश होने से पहले क्या- क्या हुआ?

Published at : 28 Jan 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
Air India Plane Crash Legal News SUPREME COURT Ahemdabad Plane Crash CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
महाराष्ट्र
जब हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान बुरी तरह डर गए थे अजित पवार, जपने लगे थे भगवान का नाम
जब हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान बुरी तरह डर गए थे अजित पवार, जपने लगे थे भगवान का नाम
विश्व
EU-इंडिया डील के बाद कनाडाई PM ने ट्रंप को दिखाया आईना, टैरिफ की धमकी के बीच रखा दुखती रग पर हाथ
EU-इंडिया डील के बाद कनाडाई PM ने ट्रंप को दिखाया आईना, टैरिफ की धमकी के बीच रखा दुखती रग पर हाथ
क्रिकेट
14 पे 50 मारने वाले Abhishek Sharma के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में पांचवीं बार हुआ ऐसा
14 पे 50 मारने वाले अभिषेक शर्मा के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में पांचवीं बार हुआ ऐसा
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: विमान हादसे का शिकार...नहीं रहे अजित पवार | Baramati Plane Crash | Baramati
Ajit Pawar Plane Crash: विमान हादसे का शिकार, नहीं रहे Ajit Pawar | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Plane Crash: कैसे हुआ बारामती विमान हादसा? सामने आया सच! | Baramati Plane Crash
Arijit Singh का shocking फैसला: Playback Singing छोड़ना क्यों जरूरी हुआ?
नए रियलिटी शो The 50 में कौन है Lion?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
महाराष्ट्र
जब हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान बुरी तरह डर गए थे अजित पवार, जपने लगे थे भगवान का नाम
जब हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान बुरी तरह डर गए थे अजित पवार, जपने लगे थे भगवान का नाम
विश्व
EU-इंडिया डील के बाद कनाडाई PM ने ट्रंप को दिखाया आईना, टैरिफ की धमकी के बीच रखा दुखती रग पर हाथ
EU-इंडिया डील के बाद कनाडाई PM ने ट्रंप को दिखाया आईना, टैरिफ की धमकी के बीच रखा दुखती रग पर हाथ
क्रिकेट
14 पे 50 मारने वाले Abhishek Sharma के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में पांचवीं बार हुआ ऐसा
14 पे 50 मारने वाले अभिषेक शर्मा के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में पांचवीं बार हुआ ऐसा
साउथ सिनेमा
सस्पेंस धांसू, क्लाइमैक्स भी जबरदस्त, ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही ये Blockbuster फिल्म
सस्पेंस धांसू, क्लाइमैक्स भी जबरदस्त, ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही ये Blockbuster फिल्म
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
महाराष्ट्र
अजित पवार के बाद NCP कौन संभालेगा? पत्नी, बेटा, प्रफुल्ल पटेल सहित कई विकल्प
अजित पवार के बाद NCP कौन संभालेगा? पत्नी, बेटा, प्रफुल्ल पटेल सहित कई विकल्प
यूटिलिटी
क्या आप भी बाहर निकलते वक्त Wi-Fi ऑन छोड़ देते हैं? जानें इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं
क्या आप भी बाहर निकलते वक्त Wi-Fi ऑन छोड़ देते हैं? जानें इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget