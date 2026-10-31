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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJI के खिलाफ टिप्पणी पर घिरी केरल कांग्रेस, SC ने शिकायत पर लिया संज्ञान

CJI के खिलाफ टिप्पणी पर घिरी केरल कांग्रेस, SC ने शिकायत पर लिया संज्ञान

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में विवादित टिप्पणी करके केरल कांग्रेस फंस गई है. इस सोशल मीडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 31 Oct 2026 12:48 PM (IST)
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में केरल कांग्रेस के विवादित X पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया. कोर्ट ने घटना की जानकारी देते हुए भेजी गई एक चिट्ठी के आधार पर केस दर्ज किया है. यह चिट्ठी वकील विनीत जिंदल ने चीफ जस्टिस को भेजी थी.

अपने विवादित पोस्ट में केरल कांग्रेस ने CJI को असम्मानजनक तरीके से संबोधित करते हुए इस्तीफा देने की मांग की थी और उनका विकल्प ढूंढने की बात कही थी. जिंदल ने इसकी जानकारी देते हुए केरल कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की है.

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किया था ये पोस्ट

पोस्ट में केरल कांग्रेस ने सीजेआई को संपोधित करते हुए कहा था, ''यदि कानून-व्यवस्था संभालना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए. हम आपकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो इसे संभाल सके.'' दायर शिकायत में इस पोस्ट को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और प्रतिष्ठा से जुड़ा मुद्दा बताते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर विचार करने और उचित कार्रवाई की मांग की गई थी.

बिना शर्त मांगी थी माफी

विवादित पोस्ट मामले में प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बिना शर्त माफी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट के वकील मीनेश दुबे की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए सनी जोसेफ ने कहा कि इस पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पद से हटा दिया गया है और उससे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है. इस जवाब के बाद मीनेश दुबे ने तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे वकील की तरफ से भेजी गई शिकायत पर संज्ञान ले लिया है.

वकील ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन और नारेबाजी की भी जांच की मांग की है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील मीनेश दुबे ने कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष सनी जोसेफ को लीगल नोटिस भेज कर इस पोस्ट के लिए सफाई मांगी थी.

ये भी पढ़ें: 'अखंड भारत के प्रणेता', सरदार पटेल की जयंती पर PM मोदी ने सरदार पटेल को किया याद

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 31 Oct 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Supreme Court CJI Kerala CONGRESS
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