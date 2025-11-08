राजस्थान के फालोदी में हुए भीषण सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी. हादसा 2 नवंबर को हुआ था, जब एक टेंपो ट्रैवलर सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गया था. कोर्ट ने इस मामले को एक जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया है. इसकी सुनवाई सोमवार, 10 नवंबर को जस्टिस जे के माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच करेगी.

क्या है मामला?

भारतमाला एक्सप्रेसवे से एक टेंपो तीर्थयात्रियों को ले कर से जा रहा था. सभी श्रद्धालु जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र के रहने वाले थे. वह देवउठनी एकादशी के मौके पर कोलायत के कपिल मुनि आश्रम के दर्शन कर लौट रहे थे. एक ढाबे के पास यह टेंपो सड़क पर खड़े ट्रेलर से जा टकराया. ट्रेलर पर निर्माण सामग्री लदी हुई थी. टेंपो तेज रफ्तार से चल रहा था. एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में टेंपो ट्रक से टकरा गया. टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इनमें टेंपो चालक भी शामिल था. घटना में दो लोग घायल हुए थे.

मुआवजे की घोषणा

मतोड़ा गांव के हुई इस टक्कर में वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. हादसे में मरने वाले लोगो में चार बच्चे और दस महिलाएं शामिल थे. हादसे में मरने वालों के परिवार के लिए केंद्र और राज्य की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया. राजस्थान की भजनलाल सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की गई. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी हर मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान हुआ. घायलों को 50 हज़ार रुपये का मुआवजा की घोषणा हुई.