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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली-NCR में रेप केस पर SC ने लिया संज्ञान, 'निर्भया मामले की यादें ताजा हो गई'

दिल्ली-NCR में रेप केस पर SC ने लिया संज्ञान, 'निर्भया मामले की यादें ताजा हो गई'

दिल्ली-NCR में हाल में सामने आए रेप के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि यह घटनाएं कानून लागू करने वाली एजेंसियों की विफलता को उजागर करती हैं.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 28 Sep 2026 11:04 AM (IST)
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दिल्ली-NCR में हाल के दिनों में सामने आई रेप और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और के. विनोद चंद्रन ने इस बारे में केस दर्ज करने का निर्देश दिया. जजों ने कहा है कि इन घटनाओं को देखकर 2012 के निर्भया कांड से दर्दनाक यादें ताज़ा हो गई हैं. यह घटनाएं साफ तौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों की नाकामी दिखाती हैं.

बेंच के अध्यक्ष जस्टिस पारडीवाला ने कहा, "पार्क, बस और दूसरे सार्वजनिक स्थानों को खराब रोशनी, कमजोर निगरानी या जरूरी प्रशासनिक सुविधाओं की कमी के चलते ‘खतरनाक जगह’ नहीं बनने दिया जा सकता. ऐसे मामलों के सामने आने के बाद नागरिकों की तरफ से एकजुटता जताना काफी नहीं है. इन मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय करना ज़्यादा जरूरी है.

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इन टिप्पणियों के बाद कोर्ट ने इस पूरे मसले और इन घटनाओं के बाद सामने आई व्यवस्था की कमियों पर विचार के लिए स्वतः संज्ञान केस दर्ज करने का निर्देश दिया. जजों ने खास तौर पर ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही एक नाबालिग के साथ चली बस में हुए गैंगरेप की घटना का ज़िक्र किया.

नोएडा में रेप की वारदात

4 अगस्त को एक स्लीपर बस में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप हुआ था. पुलिस के मुताबिक, लड़की बारिश और अंधेरे के बीच परी चौक पर उतरी थी. इसके बाद वह एक स्लीपर बस में सवार हुई. बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ यौन हिंसा की और करीब 47 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उसे दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास छोड़ दिया. बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 

इस मामले में बस की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे थे. बस पर 11 ट्रैफिक चालान थे और उसमें CCTV भी काम नहीं कर रहा था. बस कई पुलिस चेक-प्वाइंट से गुजरी, लेकिन उसे रोका नहीं गया. 

दिल्ली में रेप के मामले

इसके अलावा इसी महीने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के एक पार्क में 17 साल की लड़की से 3 लोगों की तरफ से गैंगरेप का मामला सामने आया. आरोपियों ने खुद को पुलिसवाला बताया था. घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने खराब रोशनी वाले इलाकों, बंद CCTV और सुनसान जगहों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए थे. 

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 28 Sep 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Supreme Court Court News Breaking News Abp News DELHI NEWS
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