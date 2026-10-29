'पीड़ित के पूरे पैसे बैंक से दिलवाने की बने व्यवस्था', डिजिटल अरेस्ट ठगी पर SC के तेवर सख्त

डिजिटल अरेस्ट के जरिए होने वाली साइबर ठगी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी ठगी के मामलों में सिर्फ अपराधियों ही नहीं, बल्कि बैंकों के कर्मचारियों की लापरवाही और बैंकों की निष्क्रियता की भी जांच होनी चाहिए. ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिसमें बैंक की जरूरी जांच-पड़ताल में लापरवाही के कारण ठगी होने पर पीड़ित को उसके खाते से निकाली गई पूरी रकम वापस मिले.

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने दिसंबर में लागू होने वाले RBI के प्रस्तावित नए KYC संशोधन निर्देशों की भी समीक्षा करने की भी बात कही. कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक के प्रस्तावित नियमों में मुआवजे को अनिवार्य बनाने पर विचार होना चाहिए. अगर जांच में किसी वित्तीय संस्थान की लापरवाही के कारण डिजिटल अरेस्ट या साइबर ठगी की बात सामने आती है, तो उस संस्थान को पीड़ित को ठगी गई पूरी रकम का मुआवजा देना चाहिए.

बैंकों को जवाबदेह बनाने पर ज़ोर देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि बैंक करोड़ों रुपये के कर्ज का निपटारा वन टाइम सेटलमेंट (OTS) के जरिए कर देते हैं, फिर वह डिजिटल ठगी के पीड़ितों को उनके पैसे वापस दिलाने के मामले में जवाबदेह क्यों नहीं बन सकते? अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कोर्ट को बताया कि अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी.

व्हाट्सएप की जिम्मेदारी तय करने पर भी जोर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में व्हाट्सएप के दुरुपयोग की बात सामने आई है. ऐसे में व्हाट्सएप की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए. अनजान नंबरों से आने वाली कॉल पर चेतावनी देने और लोगों को संदिग्ध गतिविधियों के प्रति आगाह करने की व्यवस्था बनाने की जरूरत है.

कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामलों में अब तक दर्ज एफआईआर और उनकी जांच की मौजूदा स्थिति की जानकारी देने का भी निर्देश दिया.