अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव को राहत, सुप्रीम ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय को कैश फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है.
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय को कैश फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सुमित रॉय जांच एजेंसी के समक्ष सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेंगे. पुलिस उन्हें सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और जालसाजी से जुड़े मामले में गिरफ्तार करना चाहती थी.
The Supreme Court has granted an interim stay on the arrest of Sumit Roy, personal assistant to TMC National General Secretary Abhishek Banerjee, in connection with an alleged scam involving a large parcel of government land in Salboni, West Midnapore. pic.twitter.com/rc2bcaRuL9— ANI (@ANI) August 6, 2026