UP पुलिस को SC की फटकार, कहा- आपको भंग कर सारी जांच CBI को सौंप दी जाए

उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच के तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है. एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस को भंग कर देना चाहिए और उसकी तरफ से की जा रही सारी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए. जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि पुलिस का काम अपराध को उजागर करना है न कि उसे ढकने का प्रयास करना.

मामला 2021 में यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा नगर थाने में दर्ज एक आपराधिक केस की जांच से जुड़ा है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने शुरु से जांच में पक्षपात किया. छेड़छाड़ के आरोपी मोटरसाइकिल सवार को घटना के समय ही पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया था. इसके बावजूद एफआईआर में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया. यह लिखा गया कि घटना में आरोप एक अज्ञात व्यक्ति पर है.

जांच करें एजेंडा ना चलाएं

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "आपका लगभग हर जांच में कोई न कोई एजेंडा होता है. जब व्यक्ति को मौके पर पकड़ा गया था तो एफआईआर में उसे अज्ञात क्यों बताया गया? ऐसे में लोग पुलिस पर भरोसा कैसे करेंगे?”

मामले के आरोपी को जमानत मिलने के खिलाफ याचिकाकर्ता वीणा सलूजा सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं. उन्होंने जजों को बताया कि एफआईआर में आरोपी का नाम न लिखे जाने के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जब हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी, तब आरोपी का नाम चार्जशीट में शामिल किया गया. फिर बाद में उसे क्लीन चिट दे दी गई. घटना के बाद पुलिस ने जिस मोटरसाइकिल को जब्त किया था, उस पर नंबर प्लेट नहीं थी. बाद की जांच में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया गया.

पुलिस मामले को कवर करना चाहती है?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. नोटिस के जवाब पुलिस की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे को जजों ने “पूरी तरह निराशाजनक” बताया. बेंच ने कहा, "ऐसा लगता है कि मामले को कवर करने की कोशिश की गई. किसी के कहने के मुताबिक चलना एक बात है, लेकिन इस तरह हद से ज्यादा झुकना बिल्कुल अलग बात है. ऐसी कार्रवाई के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना बेहतर है."

कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. पुलिस को नया हलफनामा दाखिल कर यह बताना होगा कि मौके पर पकड़े गए व्यक्ति का नाम एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं किया गया और बाद में उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई.