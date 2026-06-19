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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहर कोर्ट में महिला वकीलों के लिए सुविधाओं के विकास पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, युवा वकीलों के लिए सहायता कोष बनाने पर भी केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

हर कोर्ट में महिला वकीलों के लिए सुविधाओं के विकास पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, युवा वकीलों के लिए सहायता कोष बनाने पर भी केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

याचिका की तारीफ करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें बहुत अहम मुद्दे उठाए गए हैं. इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है. उन्होंने विस्तृत सुनवाई का आश्वासन दिया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 19 Jun 2026 02:24 PM (IST)
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देशभर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाओं के अभाव और युवा वकीलों की आर्थिक चुनौतियों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव दिए हैं.

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने यह आदेश सारिका त्यागी, सीमा वशिष्ठ समेत 6 महिला वकीलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. यह जनहित याचिका देश के का ए अदालत परिसरों में किए गए सर्वे के आधार पर दाखिल की गई है. याचिकाकर्ताओं ने हर कोर्ट में 'लेडीज बार रूम' और जूनियर वकीलों के लिए 'यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंस फंड' बनाने की मांग की गई है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देश भर की अदालत में महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि कानूनी पेशे में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन कई अदालत परिसरों में उनके बैठने के लिए उचित बार रूम, साफ वॉशरूम, चेंजिंग रूम और बच्चों की देखभाल के लिए नर्सिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं. चीफ जस्टिस ने कहा कि महिलाओं का इस पेशे में आना संतोष की बात है. यह सभी का कर्तव्य है कि उनके लिए अनुकूल और गरिमापूर्ण माहौल तैयार किया जाए.

कोर्ट ने युवा वकीलों, खास तौर पर पहली पीढ़ी के वकीलों की कठिनाइयों पर भी गौर किया. बेंच ने कहा कि वकालत के शुरुआती सालों में आमदनी का उचित जरिया न होने के चलते कई होनहार वकील लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी छोड़ कर चले जाते हैं. इसके चलते कानूनी पेशे में 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) की स्थिति पैदा हो रही है.

यह भी पढ़ें:- राजनीतिक नेताओं के दलबदल के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु में विधायकों की खरीद-फरोख्त का लगाया था आरोप

कोर्ट ने युवा वकीलों की सहायता के लिए फंड बनाए जाने को जरूरी बताते हुए यह सुझाव दिए हैं :-

  • वित्तीय स्रोत- यह फंड सफल और वरिष्ठ वकीलों की तरफ से दिए गए दान, सरकार के पास जमा होने वाली कोर्ट फीस के एक हिस्से से बनाया जा सकता है. इसके अलावा अदालती कार्यवाही में लगाए गए जुर्माने की रकम को भी इस फंड के लिए जमा करवाया जा सकता है.
  • मासिक वित्तीय सहायता- इस फंड का उपयोग युवा वकीलों को वकालत के शुरुआती 3 वर्षों तक एक निश्चित मासिक स्टाइपेंड (वित्तीय सहायता) देने के लिए किया जाए. इसे उनके आत्मनिर्भर होने तक जारी रखा जा सकता है.
  • प्रोत्साहन- कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि इस फंड में स्वेच्छा से दान देने वाले वरिष्ठ वकीलों को टैक्स में छूट या राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से प्रोत्साहित किया जा सकता है. इसके अलावा सहायता प्राप्त कर रहे जूनियर वकीलों को बतौर एसोसिएट उनके साथ काम करने के लिए कहा जा सकता है.
  • नियंत्रण- कोर्ट ने इस फंड को राज्य के हाई कोर्ट या सरकार की तरफ से बनाए गए स्वायत्त निकाय के नियंत्रण में रखने की बात भी कही है.

याचिका की तारीफ करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें बहुत अहम मुद्दे उठाए गए हैं. इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है. उन्होंने 17 जुलाई को मामले की आगे सुनवाई की बात कही. साथ ही, एटॉर्नी जनरल और राज्यों के एडवोकेट जनरल को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए भी कहा.

यह भी पढे़ें:- हम एडमिट डाउनलोड नहीं कर पा रहे? NEET एग्जाम से पहले SC पहुंचे 1600 छात्र, CJI ने क्यों कर दिया सुनवाई से इनकार

 

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 19 Jun 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
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