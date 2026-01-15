हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाससुर के मरने के बाद हुई बेटे की मौत, फिर भी क्या विधवा ससुर की संपत्ति से मुआवजे की हकदार? SC ने सुनाया अहम फैसला

ससुर के मरने के बाद हुई बेटे की मौत, फिर भी क्या विधवा ससुर की संपत्ति से मुआवजे की हकदार? SC ने सुनाया अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेनटेनेंस एक्ट विधवा को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का हक देता है. ससुर की मृत्य से पहले वह विधवा हुई या बाद में, इस बात कोई जिक्र नहीं है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 15 Jan 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने एक विधवा महिला के हक में फैसला सुनाते हुए कहा है कि वह अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, भले ही वह ससुर की मृत्यु के बाद विधवा हुई हो. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मनुस्मृति का जिक्र किया और कहा कि आज भी भरण-पोषण के कानून के पीछे विचार यही है कि मृतक पर आश्रितों की संपत्ति के वारिस देखभाल करेंगे.

जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भाटी की बेंच ने मनुस्मृति के चैप्टर 8 के वर्स नंबर 389 का जिक्र करते हुए ससुरालवालों को महिला के प्रति उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई. कोर्ट ने कहा, 'कोई मां, कोई पिता, कोई पत्नी या कोई बेटा त्यागे जाने के योग्य नहीं है. अगर कोई इन लोगों को त्यागता है, तो राजा को उस पर 600 (यूनिट) का जुर्माना लगाना चाहिए. यह वर्स परिवार के मुखिया की ओर से महिला सदस्यों का समर्थन किए जाने पर जोर देता है.'

यह मामला एक विधवा महिला का है, जिसके पति की मृत्यु उसके ससुर के निधन के बाद हुई. फैमिली कोर्ट ने इसी आधार पर ससुर की संपत्ति पर उसके दावे को खारिज कर दिया कि वह ससुर की मृत्यु के समय विधवा नहीं थी. इस फैसले को महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के पास यह कहते हुए मामला वापस भेजा कि वह उसके लिए मुआवजा राशि तय करे. 

महिला का पति तीन भाई थे और दूसरे भाई की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की और कहा कि भरण-पोषणा का मामला सुनवाई योग्य नहीं था. एक और याचिका भी मुआवजे के खिलाफ दाखिल की गई. यह याचिका उमा देवी नाम की महिला की है, जिसका दावा है कि वह लंबे समय तक विधवा महिला के ससुर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी इसलिए संपत्ति पर विधवा महिला का कोई हक नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपील पर गौर करते हुए कहा कि विधवा  महिला ने फैमिली कोर्ट में हिंदू अडोप्शन एंड मेनटेनेंस एक्ट (HAMA) के तहत याचिका दाखिल की है और HAMA के चैप्टर 3 के सेक्शन 21 में बताया गया है कि कौन आश्रित है. कोर्ट ने कहा कि यह विधवा महिला के लिए ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण के हक की भी बात करता है, इसमें यह नहीं कहा गया कि उसके पति की मृत्यु पहले हुई या बाद में, इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. विधवा बहू आश्रित है और वह ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण की हकदार है.

कोर्ट ने कहा कि कानून में जो लिखा गया है, उसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और महिला को भरण-पोषण देने से इनकार करना संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो जीवन के अधिकार की बात करता है. अगर भरण-पोषण नहीं दिया गया तो महिला गरीबी का शिकार होगी. 

 

यह भी पढ़ें:-
Hyderabad Communal Tensions: हैदराबाद में आधी रात को सांप्रदायिक तनाव, अफवाहों के बाद भड़की हिंसा, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

Published at : 15 Jan 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, सॉलिसिटर जनरल बोले- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, सॉलिसिटर जनरल बोले- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बिहार
RJD प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर पर लिखा- 'गरीबों के मसीहा, हमारे भगवान'
RJD प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर पर लिखा- 'गरीबों के मसीहा, हमारे भगवान'
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' को लगी आखिर किसकी नजर, ईशा मालवीय और विवियन डीसेना के बाद इन कंटेस्टेंट ने छोड़ा शो, ये सेलेब्स करेंगे कमबैक!
'लाफ्टर शेफ 3' को लगी आखिर किसकी नजर, ईशा और विवियन के बाद इन कंटेस्टेंट ने छोड़ा शो
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 में बड़ा धमाका | Stand-Up India II से मिलेगा ₹2 करोड़ तक Loan | Paisa Live
Trump के फैसलों से हिली Reliance | ₹1.4 लाख करोड़ की गिरावट या निवेश का मौका? | Paisa Live
Rajasthan के दौसा में लगी भीषण आग, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक | Fire News | Breaking
Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, सॉलिसिटर जनरल बोले- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, सॉलिसिटर जनरल बोले- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बिहार
RJD प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर पर लिखा- 'गरीबों के मसीहा, हमारे भगवान'
RJD प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर पर लिखा- 'गरीबों के मसीहा, हमारे भगवान'
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' को लगी आखिर किसकी नजर, ईशा मालवीय और विवियन डीसेना के बाद इन कंटेस्टेंट ने छोड़ा शो, ये सेलेब्स करेंगे कमबैक!
'लाफ्टर शेफ 3' को लगी आखिर किसकी नजर, ईशा और विवियन के बाद इन कंटेस्टेंट ने छोड़ा शो
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
ट्रेंडिंग
इतना खतरनाक प्रणाम... मंच पर चीफ गेस्ट छोड़ अणुओं-परमाणुओं को प्रणाम करने लगा छात्र, वीडियो देख आ जाएगी हंसी
इतना खतरनाक प्रणाम... मंच पर चीफ गेस्ट छोड़ अणुओं-परमाणुओं को प्रणाम करने लगा छात्र, वीडियो देख आ जाएगी हंसी
हेल्थ
Angiography Test: दिल की सेहत के लिए एंजियोग्राफी कितनी जरूरी, जानें इसे कराते वक्त क्या सावधानियां जरूरी?
दिल की सेहत के लिए एंजियोग्राफी कितनी जरूरी, जानें इसे कराते वक्त क्या सावधानियां जरूरी?
यूटिलिटी
दिल्ली-नोएडा की तरह पूरे यूपी में बाइक-स्कूटी के लिए डबल हेलमेट का नियम लागू, जानें कितना होगा जुर्माना?
दिल्ली-नोएडा की तरह पूरे यूपी में बाइक-स्कूटी के लिए डबल हेलमेट का नियम लागू, जानें कितना होगा जुर्माना?
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget