सुप्रीम कोर्ट ने एक विधवा महिला के हक में फैसला सुनाते हुए कहा है कि वह अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, भले ही वह ससुर की मृत्यु के बाद विधवा हुई हो. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मनुस्मृति का जिक्र किया और कहा कि आज भी भरण-पोषण के कानून के पीछे विचार यही है कि मृतक पर आश्रितों की संपत्ति के वारिस देखभाल करेंगे.

जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भाटी की बेंच ने मनुस्मृति के चैप्टर 8 के वर्स नंबर 389 का जिक्र करते हुए ससुरालवालों को महिला के प्रति उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई. कोर्ट ने कहा, 'कोई मां, कोई पिता, कोई पत्नी या कोई बेटा त्यागे जाने के योग्य नहीं है. अगर कोई इन लोगों को त्यागता है, तो राजा को उस पर 600 (यूनिट) का जुर्माना लगाना चाहिए. यह वर्स परिवार के मुखिया की ओर से महिला सदस्यों का समर्थन किए जाने पर जोर देता है.'

यह मामला एक विधवा महिला का है, जिसके पति की मृत्यु उसके ससुर के निधन के बाद हुई. फैमिली कोर्ट ने इसी आधार पर ससुर की संपत्ति पर उसके दावे को खारिज कर दिया कि वह ससुर की मृत्यु के समय विधवा नहीं थी. इस फैसले को महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के पास यह कहते हुए मामला वापस भेजा कि वह उसके लिए मुआवजा राशि तय करे.

महिला का पति तीन भाई थे और दूसरे भाई की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की और कहा कि भरण-पोषणा का मामला सुनवाई योग्य नहीं था. एक और याचिका भी मुआवजे के खिलाफ दाखिल की गई. यह याचिका उमा देवी नाम की महिला की है, जिसका दावा है कि वह लंबे समय तक विधवा महिला के ससुर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी इसलिए संपत्ति पर विधवा महिला का कोई हक नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपील पर गौर करते हुए कहा कि विधवा महिला ने फैमिली कोर्ट में हिंदू अडोप्शन एंड मेनटेनेंस एक्ट (HAMA) के तहत याचिका दाखिल की है और HAMA के चैप्टर 3 के सेक्शन 21 में बताया गया है कि कौन आश्रित है. कोर्ट ने कहा कि यह विधवा महिला के लिए ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण के हक की भी बात करता है, इसमें यह नहीं कहा गया कि उसके पति की मृत्यु पहले हुई या बाद में, इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. विधवा बहू आश्रित है और वह ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण की हकदार है.

कोर्ट ने कहा कि कानून में जो लिखा गया है, उसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और महिला को भरण-पोषण देने से इनकार करना संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो जीवन के अधिकार की बात करता है. अगर भरण-पोषण नहीं दिया गया तो महिला गरीबी का शिकार होगी.

यह भी पढ़ें:-

Hyderabad Communal Tensions: हैदराबाद में आधी रात को सांप्रदायिक तनाव, अफवाहों के बाद भड़की हिंसा, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज