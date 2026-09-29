दवाओं की अधिक कीमत पर SC सख्त, रिटेलर को अधिकतम 16% मार्जिन का दिया सुझाव

दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) और रिटेलर को मिलने वाली कीमत (PTR) के बीच अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सवाल उठाया है. कोर्ट ने सुझाव दिया है कि यह अंतर 16 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने जिन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है, उनमें ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 की कमियों का मसला उठाया गया है. याचिकाकर्ता किशन चंद जैन और संजय कुलश्रेष्ठ ने कहा है कि मौजूदा नियमों में कुछ जरूरी दवाओं यानी शेड्यूल्ड ड्रग्स की कीमतें ही तय होती हैं. गैर-शेड्यूल्ड दवाओं की शुरुआती कीमतों पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण नहीं है. बाजार में उपलब्ध कुल दवाओं में से 17 प्रतिशत ही शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं.

मरीजों के साथ “दिनदहाड़े डकैती” और “उगाही”

पिछले सप्ताह जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले को सुनते हुए भी काफी सख्त टिप्पणी की थी. जजों ने कहा था कि कैंसर की एक दवा रिटेलर को करीब 2,700 रुपये में मिलती है, लेकिन उसकी MRP 27,000 रुपये है. इस तरह का अंतर मरीजों के साथ “दिनदहाड़े डकैती” और “उगाही” जैसा है.

सरकार का पक्ष

मंगलवार, 29 सितंबर को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की बात को गलत नहीं कहा जा सकता. यह सच है कि दवाओं की कीमतों में भारी अंतर है, लेकिन उनकी समझ के मुताबिक दवाओं की कीमतों में इस अंतर का सीधा फायदा फार्मा कंपनियों को नहीं मिल रहा है. मेहता ने कहा, "इस मामले में हमें ऐसा समाधान तलाशना होगा जिससे सभी पक्षों के हितों में संतुलन बना रहे."

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जरूरी दवाओं की कीमत तय करने के लिए मौजूदा व्यवस्था में रिटेलर मार्जिन 16 प्रतिशत रखा गया है. बाकी दवाओं की MRP और PTR के बीच भी एक समान सीमा क्यों नहीं बनाई जा सकती? कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि जरूरी दवाओं और मेडिकल डिवाइस को कीमत नियंत्रण के दायरे से बाहर रखने का आधार क्या है?