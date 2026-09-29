Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादवाओं की अधिक कीमत पर SC सख्त, रिटेलर को अधिकतम 16% मार्जिन का दिया सुझाव

दवाओं की अधिक कीमत पर SC सख्त, रिटेलर को अधिकतम 16% मार्जिन का दिया सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने दवाईयों की खुदरा कीमतों में भारी मार्जिन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि दवाईयों पर प्रॉफ़िट मार्जिन 16 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मरीजों के साथ “दिनदहाड़े डकैती” बंद होनी चाहिए.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 29 Sep 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) और रिटेलर को मिलने वाली कीमत (PTR) के बीच अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सवाल उठाया है. कोर्ट ने सुझाव दिया है कि यह अंतर 16 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने जिन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है, उनमें ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 की कमियों का मसला उठाया गया है. याचिकाकर्ता किशन चंद जैन और संजय कुलश्रेष्ठ ने कहा है कि मौजूदा नियमों में कुछ जरूरी दवाओं यानी शेड्यूल्ड ड्रग्स की कीमतें ही तय होती हैं. गैर-शेड्यूल्ड दवाओं की शुरुआती कीमतों पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण नहीं है. बाजार में उपलब्ध कुल दवाओं में से 17 प्रतिशत ही शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Explained: ट्रेन या जहाज की जगह 308 पहिये वाला 'बाहुबली ट्रक' ही क्यों? हैरान कर देगी कहानी
ट्रेन या जहाज की जगह 308 पहिये वाला 'बाहुबली ट्रक' ही क्यों? हैरान कर देगी कहानी
इंडिया
'वे बुरी तरह डरे हुए हैं', नाबालिगों के सोशल मीडिया बैन के प्लान पर भड़के कॉकरोच नेता
'वे बुरी तरह डरे हुए हैं', नाबालिगों के सोशल मीडिया बैन के प्लान पर भड़के कॉकरोच नेता
इंडिया
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
इंडिया
प्रियंका गांधी बोलीं- 'ज्ञानेश कुमार कैसे नहीं देंगे इस्तीफा', CWC बैठक की इनसाइड स्टोरी
प्रियंका गांधी बोलीं- 'ज्ञानेश कुमार कैसे नहीं देंगे इस्तीफा', CWC बैठक की इनसाइड स्टोरी

मरीजों के साथ “दिनदहाड़े डकैती” और “उगाही”

पिछले सप्ताह जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले को सुनते हुए भी काफी सख्त टिप्पणी की थी. जजों ने कहा था कि कैंसर की एक दवा रिटेलर को करीब 2,700 रुपये में मिलती है, लेकिन उसकी MRP 27,000 रुपये है. इस तरह का अंतर मरीजों के साथ “दिनदहाड़े डकैती” और “उगाही” जैसा है.

सरकार का पक्ष

मंगलवार, 29 सितंबर को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की बात को गलत नहीं कहा जा सकता. यह सच है कि दवाओं की कीमतों में भारी अंतर है, लेकिन उनकी समझ के मुताबिक दवाओं की कीमतों में इस अंतर का सीधा फायदा फार्मा कंपनियों को नहीं मिल रहा है. मेहता ने कहा, "इस मामले में हमें ऐसा समाधान तलाशना होगा जिससे सभी पक्षों के हितों में संतुलन बना रहे."

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जरूरी दवाओं की कीमत तय करने के लिए मौजूदा व्यवस्था में रिटेलर मार्जिन 16 प्रतिशत रखा गया है. बाकी दवाओं की MRP और PTR के बीच भी एक समान सीमा क्यों नहीं बनाई जा सकती? कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि जरूरी दवाओं और मेडिकल डिवाइस को कीमत नियंत्रण के दायरे से बाहर रखने का आधार क्या है?

और पढ़ें

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Court News SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Explained: ट्रेन या जहाज की जगह 308 पहिये वाला 'बाहुबली ट्रक' ही क्यों? हैरान कर देगी कहानी
ट्रेन या जहाज की जगह 308 पहिये वाला 'बाहुबली ट्रक' ही क्यों? हैरान कर देगी कहानी
इंडिया
'वे बुरी तरह डरे हुए हैं', नाबालिगों के सोशल मीडिया बैन के प्लान पर भड़के कॉकरोच नेता
'वे बुरी तरह डरे हुए हैं', नाबालिगों के सोशल मीडिया बैन के प्लान पर भड़के कॉकरोच नेता
इंडिया
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
इंडिया
प्रियंका गांधी बोलीं- 'ज्ञानेश कुमार कैसे नहीं देंगे इस्तीफा', CWC बैठक की इनसाइड स्टोरी
प्रियंका गांधी बोलीं- 'ज्ञानेश कुमार कैसे नहीं देंगे इस्तीफा', CWC बैठक की इनसाइड स्टोरी
Advertisement

वीडियोज

ECL Season 3: Elvish Yadav और Fukra Insaan ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की, दिखा भाईचारा
Panchayat 5: Raghubir Yadav ने दिया बड़ा Update, Anshuman Jha संग सुनाए कई मजेदार किस्से
Bigg Boss 20: Salman Khan ने Rhiti Tiwari को लगाई फटकार, Kanika Mann पर किया मजेदार Joke
एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
इंडिया
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
इंडिया
नोएडा से 15 मिनट में दिल्ली, खुल गया मयूर विहार-बारापूला सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जानें सब
नोएडा से 15 मिनट में दिल्ली, खुल गया मयूर विहार-बारापूला सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जानें सब
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
संभल हिंसा: आरोपी अफरोज की NSA हिरासत रद्द, SC ने UP सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना
संभल हिंसा: आरोपी अफरोज की NSA हिरासत रद्द, SC ने UP सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना
बिहार
चिराग पासवान का SIR विवाद के बीच दो टूक, 'मुझे लगता है...'
चिराग पासवान का SIR विवाद के बीच दो टूक, 'मुझे लगता है...'
क्रिकेट
एशियन गेम्स: अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
हेल्थ
World Heart Day: हार्ट अटैक आने से पहले शरीर देता है ये 7 संकेत, न करें नजरअंदाज
हार्ट अटैक आने से पहले शरीर देता है ये 7 संकेत, न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget