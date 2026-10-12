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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकैंसर की दवाएं होंगी सस्ती,SC की सख्ती के बाद सरकार ने लिया फैसला

कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती,SC की सख्ती के बाद सरकार ने लिया फैसला

29 सितंबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के MRP और PTR के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठाए थे. मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 12 Oct 2026 04:42 PM (IST)
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कैंसर की दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के ट्रेड मार्जिन को नियंत्रित किया जाएगा. इसके लिए सरकार कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की एक सूची जारी करेगी. इस सूची में शामिल दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की अधिकतम सीमा लागू की जाएगी, ताकि मरीजों को महंगी दवाओं से राहत मिल सके.

सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्यवस्था सिर्फ कैंसर की दवाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि दूसरी दवाओं के लिए भी इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए. कोर्ट ने दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर चिंता जताते हुए कहा कि इस समस्या का समाधान व्यापक स्तर पर तलाशने की जरूरत है. मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी.

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दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर कोर्ट ने उठाए थे सवाल

29 सितंबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) और रिटेलर को मिलने वाली कीमत (PTR) के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठाए थे. कोर्ट ने सुझाव दिया था कि दोनों कीमतों के बीच का अंतर 16 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने सवाल किया था कि जरूरी दवाओं के लिए रिटेलर मार्जिन की सीमा तय है, तो दूसरी दवाओं के लिए भी ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती?

"दिनदहाड़े डकैती"

इससे पहले 22 सितंबर को भी जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कैंसर की एक दवा का उदाहरण देते हुए कहा था कि जिस दवा की कीमत रिटेलर के लिए करीब 2,700 रुपये है, उसकी MRP 27,000 रुपये रखी गई है. कोर्ट ने कीमतों के इस अंतर को मरीजों के साथ “दिनदहाड़े डकैती” और “उगाही” जैसा बताया था.

कीमत तय करने की व्यवस्था पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 की कमियों को उठाया गया है. याचिकाकर्ता किशन चंद जैन और संजय कुलश्रेष्ठ का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में एक निर्धारित सूची में शामिल जरूरी दवाओं (शेड्यूल्ड ड्रग्स) की कीमतों पर ही नियंत्रण का प्रावधान है. गैर-शेड्यूल्ड दवाओं की शुरुआती कीमतों पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण नहीं है. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, बाजार में उपलब्ध कुल दवाओं में से करीब 17 प्रतिशत ही शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं.

सरकार ने पहले क्या कहा था?

29 सितंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी माना था कि दवाओं की कीमतों में भारी अंतर होने की बात को गलत नहीं कहा जा सकता. हालांकि, उन्होंने कहा था कि इस अंतर का सीधा फायदा फार्मा कंपनियों को ही मिल रहा है, ऐसा उनकी समझ में नहीं है. उन्होंने सभी पक्षों के हितों में संतुलन बनाने वाला समाधान तलाशने की जरूरत बताई थी.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 12 Oct 2026 04:42 PM (IST)
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