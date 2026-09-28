'EC के पास ये अधिकार नहीं....', सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का बड़ा बयान

SIR खुलासे के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा हुआ है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज सुधांशु धुलिया का इंटरव्यू शेयर करते हुए चुनाव आयोग पर हमला किया है. उन्होंने कहा, हमारे लोकतंत्र को वापस पाने की लंबी राह में पहला कदम CEC का इस्तीफा है.

जयराम रमेश ने लिखा, ECI का मतलब 'भारत का चुनाव आयोग' (Election Commission of India) है, न कि 'भारतीयों की नागरिकता तय करने वाला' (Establisher of Citizenship of Indians). आज सुबह एक प्रमुख अखबार में छपे इंटरव्यू में, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया ने साफ तौर पर दोहराया है कि नागरिकता तय करना ECI का काम या संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है, जैसा कि वह SIR के तहत करता आ रहा है.

The ECI is Election Commission of India, not Establisher of Citizenship of Indians



In an interview to a leading newspaper published this morning, Justice Sudhanshu Dhulia, who retired from the Supreme Court last year, has reaffirmed categorically that it is NOT the ECI’s job or… pic.twitter.com/Q4Q79FLe9x — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 28, 2026

ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा

नागरिकता 'नागरिकता अधिनियम, 1955' के तहत तय की जाती है, जिसमें संसद समय-समय पर संशोधन करती रही है. खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे CEC ने नागरिकता और दूसरे मुद्दों पर जानबूझकर और साफ तौर पर संविधान की भावना और उसके प्रावधानों का उल्लंघन किया है - जैसे कि 'जेन Z' (Gen Z) वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए 'फॉर्म 6' में गैर-कानूनी तरीके से बदलाव करना. हमारे लोकतंत्र को वापस पाने की लंबी राह में पहला कदम CEC का इस्तीफा है, जो खतरनाक PM-HM जोड़ी का मोहरा होने के साथ-साथ भारत के संविधान का भी अपमान है.

रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ने कही ये बात

जस्टिस धूलिया ने कहा है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में नागरिकता से जुड़े कानून की स्थिति स्पष्ट कर चुका है. नागरिकता का निर्धारण गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है.

SIR पर रोक लगाने की मांग नहीं की

उन्होंने कहा, मतदाता का भारतीय नागरिक होना जरुरी है. मगर इस प्रक्रिया में ज्यादा शर्ते नहीं लगानी चाहिए. किसी ने एसआईआर पर रोक लगाने की मांग नहीं की थी. इस वजह से उन्होंने रोकने का आदेश नहीं दिया था.

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