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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला,पूछा- 'इस लूट का क्या है आधार?'

दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला,पूछा- 'इस लूट का क्या है आधार?'

सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) और रिटेलर को मिलने वाली कीमत (PTR) के बीच अंतर पर एक बार फिर सवाल उठाया.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 27 Oct 2026 05:43 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं समेत जरूरी मेडिकल सामान की कीमतों में भारी अंतर से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) और रिटेलर को मिलने वाली कीमत (PTR) के बीच अंतर पर एक बार फिर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि जब डीलर को दवा कम कीमत पर मिलती है, तो मरीजों से कई गुना ज्यादा पैसे क्यों वसूले जाते हैं?

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पूछा, “क्या आप इस लूट का कोई आधार बता सकते हैं? उन्होंने कहा कि जब दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) मौजूद है, तो फिर कीमतों में इतना बड़ा अंतर कैसे हो रहा है? सरकार कारोबार को मरीजों के हित से ऊपर क्यों रख रही है?"

याचिकाकार्ता का क्या कहना?

याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने एक ऐसी कैंसर मरीज का उदाहरण रखा, जिनके पति मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं. याचिकाकर्ता ने बताया कि मरीज के पति को एक इंजेक्शन 11 हजार रुपये में मिल रहा था, लेकिन उनका इलाज जिस बड़े अस्पताल में चल रहा था, उसने इंजेक्शन की कीमत 1.30 लाख रुपये बताई. अस्पताल ने बाहर से लाए गए इंजेक्शन को लगाने से भी इनकार कर दिया.

कोर्ट बोला- चिंताजनक स्थिति

कोर्ट ने इस स्थिति को चिंताजनक बताया. जस्टिस मेहता ने मेडिकल सामान की कीमतों का उदाहरण देते हुए कहा कि जो ड्रिप लाइन रिटेलर को 15 रुपये में मिलती है, उसे 250 रुपये में बेचा जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि सरकार आखिर इस तरह की व्यवस्था को चलने क्यों दे रही है?

केंद्र सरकार ने दी ये दलील

केंद्र सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से दलील दी कि भारत में दवाओं की कीमतें दुनिया के कई देशों के मुकाबले कम हैं. इस पर बेंच ने कहा कि यह दलील काफी नहीं है. इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि देश में प्रति व्यक्ति आय भी कम है.

केंद्र ने बताया कि नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित करने का फैसला लिया गया है. इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि यह सीमा सिर्फ कैंसर की दवाओं तक क्यों है और दूसरी जरूरी दवाओं पर भी ऐसा नियंत्रण क्यों नहीं लगाया जा सकता.

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सुप्रीम कोर्ट ने जिन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है, उनमें ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 की कमियों का मसला उठाया गया है. याचिकाकर्ता किशन चंद जैन और संजय कुलश्रेष्ठ ने कहा है कि मौजूदा नियमों में कुछ जरूरी दवाओं यानी शेड्यूल्ड ड्रग्स की कीमतें ही तय होती हैं. गैर-शेड्यूल्ड दवाओं की शुरुआती कीमतों पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण नहीं है. बाजार में उपलब्ध कुल दवाओं में से 17 प्रतिशत ही शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 27 Oct 2026 05:43 PM (IST)
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SC SUPREME COURT
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