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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाECI- ‘बंगाल SIR से जुड़े दावों के निपटारे का काम पूरा’; सुप्रीम कोर्ट में जजों के घेराव को लेकर अधिकारियों को पड़ी फटकार

ECI- ‘बंगाल SIR से जुड़े दावों के निपटारे का काम पूरा’; सुप्रीम कोर्ट में जजों के घेराव को लेकर अधिकारियों को पड़ी फटकार

Supreme Court on Malda Attack: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में ऑनलाइन पेश हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, मालदा के डीएम और एसएसपी को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें अपना काम नहीं पता है.

By : निपुण सहगल | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 06 Apr 2026 08:14 PM (IST)
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मालदा में जजों को बंधक बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अप्रैल, 2026) को पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. अपने आदेश पर सुनवाई में ऑनलाइन पेश हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, मालदा के डीएम और एसएसपी से कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपना काम नहीं पता है. हालांकि, कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई आगे न बढ़ाने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने CRPF जवानों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण की भी चर्चा की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ऐसे भाषणों से राज्य में स्थिति और खराब होगी. चीफ जस्टिस ने सख्त लहजे में कहा, ‘अगर व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि क्या किया जाए.’

7 जजों को 9 घंटों तक बनाकर रखा था बंधक

मालदा के कालियाचक में बुधवार (1 अप्रैल, 2026) को उग्र भीड़ ने मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR के काम में लगे निचली अदालत के 7 जजों का घेराव किया था. इससे लगभग 9 घंटे तक यह सभी न्यायिक अधिकारी एक जगह बंद हो गए थे. इस दौरान स्थानीय प्रशासन निष्क्रिय नजर आया. कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दखल के बाद राज्य के गृह सचिव और डीजीपी सक्रिय हुए. आधी रात के बाद न्यायिक अधिकारी बाहर निकल सके. इसके बाद भी उन पर पथराव हुआ.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने NIA को सौंपी जांच

इसके अगले दिन गुरुवार (2 अप्रैल, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए इसे सीधे अपने अधिकार को चुनौती बताया. कोर्ट ने राज्य के आला अधिकारियों को सोमवार (6 अप्रैल) को पेश होने के लिए कहा. साथ ही, चुनाव आयोग से कहा कि वह मामले की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपे. चुनाव आयोग ने इस काम के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को चुना. NIA की तरफ से कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए.

राजू ने बेंच का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि इस तरह का अपराध NIA एक्ट के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है. इस पर चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जांच NIA ही करेगी. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पुलिस की तरफ से दर्ज सभी 12 एफआईआर की जांच NIA को सौंप दी. कोर्ट में पुलिस से यह भी कहा कि वह अब तक गिरफ्तार किया गए सभी 26 लोगों की हिरासत NIA को सौंप दे.

बंगाल में SIR में हुई प्रगति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सोमवार (6 अप्रैल) को शाम 4 बजे विशेष रूप से बेंच ने राज्य में SIR के मामले में हुई प्रगति का भी जायजा लिया. चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि दावों के निपटारे का काम आज पूरा हो जाएगा और सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी जाएगी. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की तरफ से पेश वरिष्ठ वकीलों श्याम दीवान और कपिल सिब्बल ने कहा कि तार्किक विसंगति के चलते नोटिस पाने वाले 60 लाख लोगों में से लगभग 45 प्रतिशत के दावे खारिज कर दिए गए हैं.

TMC के वकीलों ने जताई आपत्ति, कोर्ट ने दिया समाधान

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वकीलों ने कहा कि लिस्ट को अपडेट करने का काम आगे भी जारी होना चाहिए. जिन लोगों के नामों को अपील ट्रिब्यूनल मंजूरी दे, उन्हें मतदाता सूची में जगह मिलनी चाहिए. इन वकीलों ने कहा कि अभी तक अपील ट्रिब्यूनल का काम शुरू नहीं हुआ है. कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के 3 पूर्व चीफ जस्टिस की कमेटी के गठन का आदेश दिया जा रहा है. यह कमेटी ट्रिब्यूनल की कार्य प्रक्रिया तय करेगी. इसके बाद काम शुरू हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट 13 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई करेगा.

यह भी पढ़ेंः ‘ईडी, CBI, NIA के बाद न्यायिक अधिकारी और अब CRPF...’, ममता के बयान पर भड़की BJP, TMC को बताया ‘भड़काऊ भाईजान कमेटी’

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 06 Apr 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
Election Commission WEST BENGAL SUPREME COURT
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