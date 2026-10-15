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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापत्रकार पर SC/ST में FIR पर सुप्रीम कोर्ट बोला- अरेस्ट न करें, जंतर-मंतर पर भी नोटिस

पत्रकार पर SC/ST में FIR पर सुप्रीम कोर्ट बोला- अरेस्ट न करें, जंतर-मंतर पर भी नोटिस

दिल्ली में प्रदर्शन कवर कर रही महिला पत्रकार को SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, जंतर-मंतर को आंदोलन स्थल की लिस्ट से बाहर करने पर भी कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 15 Oct 2026 04:27 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली में हुए प्रदर्शन से जुड़े कई पहलुओं पर नोटिस जारी किया है. इसमें महिला पत्रकारों की सुरक्षा से लेकर आंदोलन का आह्वान करने वाले संगठन की जवाबदेही तय करने जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.

कोर्ट ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर किए जाने पर भी जवाब मांगा है. साथ ही, BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने और धारा 172 के तहत हिरासत में लेने की पुलिस की शक्ति पर भी नोटिस जारी किया गया है.

चली लंबी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने 1 घंटे से अधिक चली सुनवाई के बाद साफ किया कि वह सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी कर रही है. दोनों पक्ष एक-एक नोडल वकील तय करें. यह वकील याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों के आधार पर उनका वर्गीकरण करें, ताकि उन मुद्दों पर सुनवाई में आसानी हो.

महिला पत्रकार पर केस का मामला उठा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उस महिला पत्रकार को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया है.

याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकार ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. बाद में उस अधिकारी ने SC/ST एक्ट का केस दर्ज करवा दिया.

इंदिरा ने जांच के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया. जजों ने कहा कि वह पुलिस का जवाब देखने के बाद इस पर विचार करेंगे.

इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर करने का विरोध करने वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने इसे शांतिपूर्वक जमा होने और अपनी बात रखने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आज के डिजिटल युग में लोग कहीं से भी अपनी बात रख सकते हैं.

कोर्ट ने जिन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, उनमें यह मामले शामिल हैं :-

- SIR और चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की याचिका.

- इसी मामले पर असद्दुदीन ओवैसी की याचिका.

- 12 अक्टूबर को राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट आने के दौरान बनी स्थिति का मामला. राजनीतिक मकसद से कोर्ट का इस्तेमाल रोकने का मसला उठाया गया है. याचिका में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, महुआ मोइत्रा और अखिलेश यादव को भी पार्टी बनाया गया है.

- प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों की सुरक्षा का मामला.

- दिल्ली पुलिस के अधिकारी पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार पर SC/ST एक्ट का केस दर्ज होने का मामला.

- लगातार प्रदर्शन से व्यापार को हो रहे नुकसान का विरोध करने वाली याचिका.

- दिल्ली में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर करने का विरोध करने वाली याचिका.

- प्रदर्शन का आह्वान करने वाली संस्था या नेता को उसके चलते दूसरे लोगों को हुई समस्या के लिए जवाबदेह बनाने की मांग.

- BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने और धारा 172 के तहत हिरासत में लेने की पुलिस की शक्ति से जुड़ी याचिका.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 15 Oct 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar CJI Court News SUPREME COURT
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