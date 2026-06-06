पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को SC से झटका, जमानत याचिका खारिज

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJyoti Malhotra Case: पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Jyoti Malhotra Case: पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Jyoti Malhotra Case: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी. उन पर जासूसी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों को संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 06 Jun 2026 01:36 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 जून) को यूट्यूबर ज्योति रानी उर्फ ज्योति मल्होत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जमानत की मांग की थी. उन पर जासूसी करने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप लगे हैं. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 7 मार्च के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्हें जमानत देने से मना किया गया था.

ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल-विद-जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थीं. उन्हें 16 मई 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद गिरफ्तार किया गया था. हिसार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 की धारा 3, 4 और 5 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि वह दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों की मदद से पाकिस्तान गई थीं. वहां अपनी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों से हुई थी.

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हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार

जांच एजेंसियों का यह भी आरोप है कि भारत लौटने के बाद वह व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन लोगों के संपर्क में रहीं और उन्हें संवेदनशील जानकारी साझा करती रहीं. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि पहली नजर में ऐसे सबूत मौजूद हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थीं और पड़ोसी देश को संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराई गई थी. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

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Published at : 06 Jun 2026 01:36 PM (IST)
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