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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावकील को डांटने वाले आंध्र प्रदेश HC के जज से बार एसोसिएशन नाराज, वायरल वीडियो पर बोला SC- नहीं देंगे दखल, अब जरूरत...

वकील को डांटने वाले आंध्र प्रदेश HC के जज से बार एसोसिएशन नाराज, वायरल वीडियो पर बोला SC- नहीं देंगे दखल, अब जरूरत...

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम देशभर के जजों से अपेक्षा रखते हैं कि वह वकीलों खास तौर पर युवा वकीलों के प्रति सहानुभूति भरा रवैया रखें. उन्हें प्रोत्साहित करें.

By : एबीपी लाइव डेस्क, ChatGPT | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 11 May 2026 05:16 PM (IST)
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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज के युवा वकील को पुलिस हिरासत में भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. यह मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और बार एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद निपट चुका है इसलिए कोर्ट ने कहा कि उसे अब इस मामले में कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं लगती है. 

हाईकोर्ट के एक जज के वायरल वीडियो को लेकर बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के दखल की अपील की थी. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने एक औपचारिक अभ्यावेदन में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस तरलादा राजशेखर राव के आचरण को 'अत्यंत अनुचित' और 'बार के विश्वास को नुकसान पहुंचाने वाला' बताया.

वीडियो में जस्टिस तरलादा राजशेखर राव यंग लॉयर को फटकार लगाते और पुलिस हिरासत में भेजने की धमकी देते नजर आ रहे हैं. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, 'मैंने सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो पर हाईकोर्ट से रिपोर्ट ली. जज ने जो कहा वह वकील पर तात्कालिक नाराजगी के चलते था. उन्होंने सिर्फ टिप्पणी की. कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया. अब इस मामले पर हमारे दखल की जरूरत नहीं है.'

सीजेआई सूर्यकांत ने इस दौरान कुछ सुझाव भी दिए. उन्होंने कहा, 'हम देशभर के जजों से अपेक्षा रखते हैं कि वह वकीलों खास तौर पर युवा वकीलों के प्रति सहानुभूति भरा रवैया रखें. उन्हें प्रोत्साहित करें. हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में शिकायत निवारण केंद्र बनाया जाए जहां ऐसी परिस्थितियों में वकील अपनी बात रख सकें.' सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट के संवाददाता और मीडिया जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं. सोशल मीडिया को भी ऐसा करना चाहिए.

यह विवाद 5 मई की कार्यवाही से जुड़ा है. बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BCI) के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में जस्टिस राव एक युवा वकील को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सुनवाई के दौरान एक विशिष्ट आदेश की प्रति पेश नहीं कर सका.

यह भी पढ़ें:- 'इसमें ब्राह्मणों की गलती नहीं, बल्कि...', CJI सूर्यकांत के नाम पर फैलाया जा रह झूठ, भड़के चीफ जस्टिस

पत्र में कहा गया है कि वकील की ओर से बार-बार क्षमा मांगने और दया की गुहार लगाने और यह कहने के बावजूद की वह शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा है, जज पर कोई असर नहीं पड़ा. जज ने वकील से कहा, 'अब तुम सीखोगे' और उसके अनुभव का मजाक उड़ाते हुए रजिस्ट्रार और पुलिस कर्मियों को उसे 24 घंटे के लिए हिरासत में लेने का निर्देश दिया. हालांकि, बार एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद जज ने आदेश वापस ले लिया.

वायरल वीडियो में वकील के 'लापरवाही भरे रवैये' की वजह से जस्टिस तरलादा राजशेखर राव को वकील को पुलिस हिरासत में लिए जाने की धमकी देते हुए देखा जा सकता है. जज को लगा कि वकील ने पॉडियम पर फाइलें पटकीं, जबकि वकील का कहना है कि फाइलें उसके हाथ से फिसल गई थीं. वीडियो में वकील हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए दिखाई दे रहा है.

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जज वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, 'क्या मैंने तुम्हारी याचिका खारिज कर दी? मैंने तुमसे सिर्फ आदेश की कॉपी मांगी... तुम्हें क्या लगता है कि तुम सीनियर एडवोकेट हो? पुलिस बुलाओ... तुम्हें अभी बस 10 साल का एक्सपीरियंस है और तुम ऐसे फाइलें पटकोगे?'

Published at : 11 May 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
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