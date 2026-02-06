हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें

'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उनकी पार्टी को कितने वोट मिले थे. कोर्ट ने कहा कि आपकी पार्टी को लोगों ने पसंद नहीं किया तो आप पॉप्यूलैरिटी के लिए कोर्ट आ गए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 06 Feb 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 फरवरी, 2026) को प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें बिहार चुनाव को चुनौती दी गई थी. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को सख्त लहजे में कहा कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिए तो आप पॉप्युलेरिटी के लिए कोर्ट आ गए. सीजेआई ने यह भी कहा है कि अगर ये पार्टी सत्ता में हो तो ये भी वही करेगी. कोर्ट ने कहा कि याचिका में पूरे चुनाव को चुनौती दी गई है, जिस पर वह सुनवाई नहीं कर सकता है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इस मुद्दे को हाईकोर्ट में उठा सकते हैं. बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की रिट पीटीशन में पूरे चुनाव को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने के लिए व्यापक आदेश देने की मांग की गई है. कोर्ट ने कहा कि याचिका में हर कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से संबंधित उचित आरोप होने चाहिए और इसका सही तरीका ये है कि हर निर्वाचन क्षेत्र को लेकर याचिकाएं दाखिल की जाएं.

सीजेआई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और पूछा, 'आपकी पार्टी को कितने वोट मिले थे? अगर लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप पॉप्युलेरिटी बटौरने के लिए कोर्ट आ गए.' सीजेआई ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को मुफ्त योजनाओं को चुनौती देनी चाहिए थी. इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिका में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुद्दा उठाया गया है, उस पर विचार किया जा सकता है.

जन सुराज पार्टी की तरफ से सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है. आचार संहिता लागू होने के बावजूद 25-35 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए. चुनाव से ठीक पहले योजना का ऐलान किया गया. याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह ऐसी योजनाएं शुरू करने के लिए सत्ताधारी दल के लिए कम से कम छह महीने की समय सीमा निर्धारित करे क्योंकि ऐसी योजनाएं चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं.

सीजेआई ने इस दलील पर कहा कि याचिकाकर्ता ने स्कीम को नहीं चुनाव को चुनौती दी है और इसे रद्द करने की मांग करते हुए फिर से चुनाव कराने की मांग की है. सीजेआई ने कहा, 'फ्रीबीज के मुद्दे को हम पहले से ही गंभीरता से देख रहे हैं. हम भी इस मुद्दे पर विचार करना चाहेंगे, लेकिन उस पार्टी के कहने पर नहीं जो चुनाव हार चुकी है और फिर भी चाहती है कि... अगर ये पार्टी सत्ता में आती है तो, ये भी वही करेगी.'

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, वह इस पर विचार कर सकता है, ये पूरे देश का मुद्दा नहीं है. याचिकाकर्ता ने आर्टिकल 32 के तहत रिट पीटीशन दाखिल करके यह घोषणा करने की मांग की थी कि आचार संहिता के दौरान लाखों महिला वोटर्स के खातों में पैसे ट्रांसफर करना संविधान के आर्टिकल 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन है. 

Published at : 06 Feb 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishore Legal News Jan Suraaj Party SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

सीवर साफ करने वाले लड़के और सब्जी बेचने वाली की अनोखी कहानी!
Manipur Violence: मणिपुर में सुरक्षाबलों के साथ झड़प, भारी सुरक्षा बल तैनात | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बडी खबरें | |india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics|Budget 2026
Jammu Kashmir: बारामूला में बड़ा हादसा, पेट्रोल टैंकर में लगी भीषण आग | Breaking | ABP News
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | |india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics | Budget 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज, जानें पूरा मामला
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज
हेल्थ
Cancer Disease: शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?
पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget