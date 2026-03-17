हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागुरु गोविंद जयंती पर नेशनल हॉलीडे की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, बोला- पहले ही इतनी धार्मिक...

गुरु गोविंद जयंती पर नेशनल हॉलीडे की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, बोला- पहले ही इतनी धार्मिक...

याचिकाकर्ता अखिल भारतीय शिरोमणि सिंह सभा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि वर्तमान में कोई नीति नहीं है और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सार्वजनिक अवकाश कैसे तय किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 17 Mar 2026 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर नेशनल हॉलीडे घोषित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है. मंगलवार (17 मार्च, 2026) को कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारत में पहले ही बहुत सी धार्मिक छुट्टियां हैं. हम सरकार को इस बारे में कोई निर्देश नहीं दे सकते. गुरु गोविंद जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि वह अखिल भारतीय शिरोमणि सिंह सभा की याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है. याचिकाकर्ता ने देश में सार्वजनिक या राजपत्रित अवकाश घोषित करने के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी करने की भी मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद कहा, 'खारिज. विस्तृत आदेश बाद में आएगा.' जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'भारत छुट्टियों का हॉली देश है. उसमें और छुट्टियां नहीं जोड़ते हैं.'

याचिकाकर्ता अखिल भारतीय शिरोमणि सिंह सभा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि वर्तमान में कोई नीति नहीं है और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सार्वजनिक अवकाश कैसे तय किया जाएगा. याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित करे, जो पूरे भारत में मनाया जाए.

याचिका में कहा गया है, 'भारत में राजपत्रित अवकाश घोषित करने के संबंध में किसी भी प्राधिकारी के कोई मार्गदर्शन सिद्धांत न होने के कारण, सरकार में बैठे राजनीतिक समूहों के कहने पर अधिकारी अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार अवकाश घोषित करते हैं, जो विशेष जनता के एक वर्ग को संतुष्ट करने के राजनीतिक उद्देश्य के लिए होता है.

जनहित याचिका में कहा गया कि देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में कोई कानून नहीं है. हालांकि, अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देशों में अवकाश घोषित करने के संबंध में कानून है. याचिकाकर्ता ने कहा कि देश में सार्वजनिक अवकाश कार्यकारी निर्देशों के जरिए घोषित किए जाते हैं और ये विभिन्न राजनीतिक और सामुदायिक समूहों की मनमर्जी पर आधारित होते हैं.

 

यह भी पढ़ें:-
TMC Candidate List 2026: टीएमसी ने उतारे 291 उम्मीदवार, नंदीग्राम से नहीं लड़ेंगी ममता बनर्जी, इस पार्टी के लिए छोड़ी 3 सीट

Published at : 17 Mar 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Sikh Guru Gobind Singh Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गुरु गोविंद जयंती पर नेशनल हॉलीडे की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, बोला- पहले ही इतनी धार्मिक...
गुरु गोविंद जयंती पर नेशनल हॉलीडे की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, बोला- पहले ही इतनी धार्मिक...
इंडिया
TMC Candidate List 2026: टीएमसी ने उतारे 291 उम्मीदवार, नंदीग्राम से नहीं लड़ेंगी ममता बनर्जी, इस पार्टी के लिए छोड़ी 3 सीट
TMC ने उतारे 291 उम्मीदवार, नंदीग्राम से नहीं लड़ेंगी ममता बनर्जी, इस पार्टी के लिए छोड़ी 3 सीट
इंडिया
कौन हैं सोफिया फिरदौस, मुस्लिम MLA ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को दिया झटका
कौन हैं सोफिया फिरदौस, बागी मुस्लिम विधायक ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस का बिगाड़ा खेल
इंडिया
'पहले से थी जीत की उम्मीद..' राज्यसभा के चुनाव के नतीजों के बाद नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा?
'पहले से थी जीत की उम्मीद..' राज्यसभा के चुनाव के नतीजों के बाद नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

LPG Gas Crisis: गैस किल्लत पर अब भी भयंकर घमासान! | Strait of Hormuz | Iran Israel War Breaking
Pakistan Airstrike on Kabul: पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की भारत ने की कड़ी निंदा..! | Afganistan
LPG Gas Crisis: Hormuz के रास्ते में 22 जहाज अटके, धीरे-धीरे होगी एंट्री | Iran Israel War Breaking
Iran Vs US-Israel War: नेतन्याहू और ट्रंप अकेले पड़े! सहयोगियों ने ठुकराई अपील | Strait of Hormuz
Iran Vs US-Israel War: आसमानी तबाही! अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक, C-RAM ने ऐसे बचाया बगदाद! | Iraq
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
कौन हैं सोफिया फिरदौस, मुस्लिम MLA ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को दिया झटका
कौन हैं सोफिया फिरदौस, बागी मुस्लिम विधायक ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस का बिगाड़ा खेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
वाराणसी: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
बॉलीवुड
40 दिन का री-शूट, नए गाना हुआ एड! सलमान खान की 'मातृभूमि' में हुए ये बदलाव
40 दिन का री-शूट, नए गाना हुआ एड! सलमान खान की 'मातृभूमि' में हुए ये बदलाव
क्रिकेट
एमएस धोनी से अजिंक्य रहाणे तक, इन 7 स्टार खिलाड़ियों का आखिरी IPL सीजन, अब संन्यास लेना कंफर्म!
एमएस धोनी से अजिंक्य रहाणे तक, इन 7 स्टार खिलाड़ियों का आखिरी IPL सीजन, अब संन्यास लेना कंफर्म!
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
विश्व
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
हेल्थ
High Cholesterol In Young Age: अब छोटी उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट अटैक से बचना है तो... 11 मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जारी की गाइडलाइन
अब छोटी उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट अटैक से बचना है तो... 11 मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जारी की गाइडलाइन
ट्रेंडिंग
Video: ईरान ने कतर में बने यूएस बेस पर किया जोरदार हमला? खतरनाक हमले का वीडियो हो रहा वायरल
ईरान ने कतर में बने यूएस बेस पर किया जोरदार हमला? खतरनाक हमले का वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget