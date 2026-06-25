सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 जून, 2026) को राजस्थान के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क बहुत ज्यादा होने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हमें इस देश में चिकित्सकों की जरूरत है.

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हाईकोर्ट ने एक मेडिकल अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि राजस्थान के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में वार्षिक शुल्क 18.90 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की पात्रता के लिए निर्धारित आठ लाख रुपये की आय सीमा के बिल्कुल विपरीत और असंगत है.

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि स्व-वित्तपोषित संस्थानों को सरकारी संस्थानों के बराबर ही शुल्क लेना चाहिए. बेंच ने कहा, 'कोई यह नहीं कह सकता कि निजी संस्थानों में शुल्क बहुत ज्यादा है और उसे सरकारी संस्थानों के बराबर कर दिया जाए.'

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने राजस्थान में शुल्क ढांचे का जिक्र करते हुए कहा कि यह 25 लाख रुपये तक है. बेंच ने कहा कि छात्रों के पास छात्रवृत्ति का लाभ लेने का विकल्प उपलब्ध है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमें इस देश में चिकित्सकों की जरूरत है.

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बेंच ने कहा, 'हमें हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता. विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है. अगर कानून से जुड़ा कोई सवाल है, तो उसपर आगे विचार किया जा सकता है.' याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि शुल्क नियामक समिति का दायित्व है कि वह ऐसा शुल्क ढांचा तय करे जो तर्कसंगत, न्यायसंगत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की वित्तीय सीमाओं के अनुरूप हो. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2025 में हिस्सा लिया था.

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