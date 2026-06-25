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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हाई फीस से परेशान छात्र की याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, कहा- हमें डॉक्टर्स की जरूरत

प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हाई फीस से परेशान छात्र की याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, कहा- हमें डॉक्टर्स की जरूरत

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने राजस्थान में फीस स्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए कहा कि यह 25 लाख रुपये तक है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों के पास छात्रवृत्ति का लाभ लेने का विकल्प उपलब्ध है.

Written By : नीलम |  Updated at : 25 Jun 2026 03:21 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 जून, 2026) को राजस्थान के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क बहुत ज्यादा होने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हमें इस देश में चिकित्सकों की जरूरत है.

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हाईकोर्ट ने एक मेडिकल अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि राजस्थान के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में वार्षिक शुल्क 18.90 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की पात्रता के लिए निर्धारित आठ लाख रुपये की आय सीमा के बिल्कुल विपरीत और असंगत है.

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि स्व-वित्तपोषित संस्थानों को सरकारी संस्थानों के बराबर ही शुल्क लेना चाहिए. बेंच ने कहा, 'कोई यह नहीं कह सकता कि निजी संस्थानों में शुल्क बहुत ज्यादा है और उसे सरकारी संस्थानों के बराबर कर दिया जाए.'

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने राजस्थान में शुल्क ढांचे का जिक्र करते हुए कहा कि यह 25 लाख रुपये तक है. बेंच ने कहा कि छात्रों के पास छात्रवृत्ति का लाभ लेने का विकल्प उपलब्ध है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमें इस देश में चिकित्सकों की जरूरत है.

यह भी पढ़ें:- देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफ़ी मांगिए और दीजिए इस्तीफा, राहुल का धर्मेन्द्र प्रधान पर बड़ा हमला

बेंच ने कहा, 'हमें हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता. विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है. अगर कानून से जुड़ा कोई सवाल है, तो उसपर आगे विचार किया जा सकता है.' याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि शुल्क नियामक समिति का दायित्व है कि वह ऐसा शुल्क ढांचा तय करे जो तर्कसंगत, न्यायसंगत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की वित्तीय सीमाओं के अनुरूप हो. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2025 में हिस्सा लिया था.

यह भी पढ़ें:- Samvidhan Hatya Divas : 'न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति समर्पित भारत बनाएंगे', इमरजेंसी की बरसी पर बोले पीएम मोदी

Input By : PTI

About the author नीलम

नीलम पिछले आठ सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं. वह मुख्य रूप से पॉलिटिकल, वर्ल्ड और नेशनल मुद्दों पर खबरें लिखती हैं. साथ ही एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं. उनके पास विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है. नीलम ने पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है और बायोलॉजी में बीएससी किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
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